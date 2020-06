A noite de Lisboa começa a fervilhar nas praias, ruas e miradouros

Início de noite de sexta-feira e um grupo de cinco amigos reúne-se no areal da praia de Santo Amaro de Oeiras. Umas pizzas, sumos e sangria servem para desanuviar destes dias estranhos em que viveram limitados ao interior das suas casas em Massamá, Sintra. Para Raquel Freitas, este encontro na praia é também uma forma de relaxar entre exames do curso de Ciências Biomédicas.

“Só viemos agora, ao final da tarde, que está mais sossegado”, diz a jovem de 18 anos sentada no areal, onde estão mais grupos de amigos, mas bastante distantes entre si. É a primeira vez que se reúnem assim, na praia, depois de quase três meses sempre por casa, para matarem as saudades. Mas com cuidado, ressalva João Brás, 19 anos. “Estamos longe das pessoas. Temos estado todos em casa. É à confiança.”

Com os bares e com as discotecas ainda encerradas, as praias e as ruas são o lugar de divertimento, pistas de dança, para quem se quer divertir entre amigos nesta fase do desconfinamento. Nas últimas duas semanas, o número de casos de infecção pelo novo coronavírus tem aumentado na Grande Lisboa, com um padrão de incidência em “adultos jovens”.

Raquel, João e os amigos não têm grandes receios, mas reconhecem que pode haver alguma irresponsabilidade durante as saídas. “A maior parte dos jovens está a ser bué irresponsável. Não estamos a ser responsáveis ao vir para aqui”, atira João, para ser rapidamente confrontado por Raquel: “Sim, mas nós também temos de viver. Desde que tenhamos cuidados.”

A noite em Lisboa começa a fervilhar nas praias, ruas e miradouros. Leia a reportagem completa.