Turismo com 86 milhões para promoção de rotas aéreas e organização de eventos

O Turismo de Portugal terá disponíveis 86 milhões de euros para promoção de rotas aéreas, organização de eventos e extensão do apoio a microempresários, de acordo com o Programa de Estabilização Económica e Social.

Segundo o documento, publicado em Diário da República no sábado à noite, no âmbito do plano de retoma da operação aérea, o Turismo de Portugal terá disponíveis 20 milhões de euros para promover “o lançamento ou desenvolvimento de rotas aéreas de interesse turístico para Portugal”.

A acção visa “a valorização e divulgação da oferta turística nacional dirigida aos canais de distribuição nos diversos mercados emissores, mediante a realização de campanhas de marketing de destinos regionais”, refere o executivo no documento.

Os destinatários desta medida são “empresas da cadeia de produção e distribuição turística no(s) mercado(s) em que actua”.

Haverá ainda a criação de um mecanismo financeiro que pretende responder às necessidades imediatas e prementes de financiamento das microempresas e Pequenas e Médias Empresas (PME) de organização de eventos, cuja actividade está limitada por força das restrições impostas no quadro da covid-19 e apoio à promoção de eventos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O montante destinado a este mecanismo é de 20 milhões de euros.

O Programa contempla uma verba adicional de seis milhões de euros para devolução do IVA pago pelos organizadores de congressos, feiras, exposições, seminários, conferências e similares.

O documento prevê ainda a extensão do apoio financeiro da linha destinada às microempresas do Turismo e conversão parcial em fundo perdido do mesmo, com reforço do montante em 40 milhões de euros.