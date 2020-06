Modelo de distribuição das linhas de crédito vai ser revisto

O Governo afirma que o reforço dos 6,2 mil milhões para 13 mil milhões de garantias públicas para o financiamento das empresas vai contar também com a revisão do “modelo de distribuição das linhas de crédito com garantia pública”. Isto, diz o executivo no diploma do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) agora publicado em Diário da República, “por forma a assegurar a mais célere disponibilização de fundos às empresas”.

A burocracia e o tempo de espera entre o pedido das empresas e o recebimento das verbas em causa têm sido uma das críticas das associações patronais. Não há referências no entanto, ao modo como será feita essa revisão do actual modelo de análise e distribuição do dinheiro, que envolve os bancos a operar no mercado nacional.

Sobre os novos 6,8 mil milhões de euros, cujo reforço será feito até “ao final do ano”, o executivo fala do lançamento de linhas de crédito com garantia pública “com dotação global até mil milhões de euros destinadas a financiamentos até cinquenta mil euros de micro e pequenas empresas de todos os sectores de actividade.

Fala-se ainda na “continuação da disponibilização de linhas de crédito com garantia pública, em função das necessidades específicas dos vários sectores de actividade e da economia no seu conjunto” e no apoio “ao financiamento à encomenda internacional no âmbito das linhas de apoio à economia covid-19, o que irá permitir, diz o Governo, “que as empresas possam assegurar condições de liquidez para responder à procura de clientes estrangeiros”.

Facilitar compra e venda de PME

No diploma, o Governo avança ainda que vai ser criando um “programa facilitador da compra e venda de empresas”, baptizado de “bolsa de valor”. A falta de um mercado para compra e venda de empresas, diz o executivo, “é uma falha de mercado que afecta as empresas de menor dimensão”, esta nova plataforma deverá facilitar “a compra e venda de empresas, promovendo o encontro das diferentes partes e assegurando informação transparente, standardizada e soluções de financiamento”. Nada é dito em termos de datas para a sua concretização.

Apoio às microempresas do turismo a “fundo perdido"

As microempresas do turismo vão receber um reforço de 40 milhões de euros, com a linha de apoio em vigor a subir dos 60 para os 100 milhões de euros, de acordo com o plano de estabilização publicado em Diário da República. No documento, o executivo diz ainda que, além da extensão deste apoio, haverá uma “conversão parcial em fundo perdido do mesmo”. Nada é dito, para já, sobre os valores em causa e a forma como isso será feito.

A linha actualmente em vigor tem 40,8 milhões de euros de financiamentos aprovados. Este apoio não tem juros, e corresponde 750 euros mensais “por cada posto de trabalho existente na empresa a 29 de Fevereiro de 2020”, com um máximo de três meses e até ao máximo de vinte mil euros. O reembolso é a três anos, com carência de um ano.

Em relação ao sector, o diploma dá ainda conta de um reforço de vinte milhões de euros para o plano de retoma da operação aérea do Turismo de Portugal, com “o lançamento ou desenvolvimento de rotas aéreas de interesse turístico” e “visando a valorização e divulgação da oferta turística nacional”. Depois, serão disponibilizados outros vinte milhões de euros no âmbito da criação de um mecanismo financeiro cujo objectivo é “responder às necessidades imediatas e prementes de financiamento das microempresas e PME de organização de eventos”. E cujo financiamento está limitado “por força das restrições impostas no quadro da covid-19”. Há também seis milhões de euros para devolver aos organizadores de congressos, feiras, exposições, seminários, conferências e similares “o montante equivalente ao IVA deduzido junto da Autoridade Tributária e Aduaneira”.