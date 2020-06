Estado apoia reconversão de alojamento local em rendas acessíveis com 4,5 milhões

O Estado junta-se às autarquias no apoio à reconversão de imóveis afectos ao arrendamento temporário, mais conhecido por alojamento local, para arrendamento permanente a custos acessíveis, uma das soluções para resolver a grave crise habitacional que se vive em Portugal. Para isso, o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), em resposta às consequências de ordem económica e social provocadas pela pandemia de covid- 19, publicado este fim-de-semana em Diário da República, prevê apoios do Orçamento de Estado no montante de 4,5 milhões de euros ano, a que acrescem 12,9 milhões de euros de benefícios fiscais, já previstos no âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação.

Na apresentação do PEES, esta quinta-feira, após a sua aprovação em Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, referiu que o Governo pretendia duplicar o investimento assegurado pelos municípios, assumindo a aposta na criação de um parque habitacional de oferta pública de arrendamento a custos acessíveis.

“Neste contexto, considera-se que um programa de reconversão do alojamento local para arrendamento acessível, complementar à mobilização do património público, é uma solução eficaz e rápida face à urgência de resposta à crise habitacional, com o benefício adicional de aumentar as opções disponíveis aos proprietários de alojamento local que se encontrem em dificuldade”, refere o documento.

Como está definido, “o programa pode ser concretizado através do apoio a programas municipais de arrendamento para subarrendamento a preços acessíveis, comparticipando a 50% a diferença entre a renda paga e a renda recebida”, num investimento previsto de 4,5 milhões de euros, ao qual acresce “a verba não colectada por via da isenção de tributação em sede de IRS/IRC concedida pelo Programa de Arrendamento Acessível”, de cerca de 12,9 milhões de euros.

Actualmente, os programas dos municípios de Lisboa e do Porto para apoio ao arrendamento acessível, que incluem subarrendamento de imóveis afectos ao alojamento local e outras medidas, são mais ambiciosos. O Renda Segura, da Câmara de Lisboa, prevê investir cerca de quatro milhões de euros por ano, e o Porto com Sentido, do executivo de Rui Moreira, tem aprovado um investimento de 4,3 milhões de euros.

Ainda no domínio do arrendamento habitacional, foi aprovada a extensão do apoio do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) para os agregados familiares com quebras significativas de rendimentos e os senhorios de baixos rendimentos, até Setembro do presente ano. Esse apoio estabelecia a concessão de empréstimos a arrendatários ou senhorios relativos ao valor das rendas não pagas.

“Apesar de o valor começar a ser ressarcido pelas famílias seis meses após o período de financiamento das rendas, há ainda que considerar a possibilidade de parte das famílias apoiadas serem de baixos recursos e não conseguirem recuperar um nível de rendimentos e uma estabilidade financeira que lhes permita arcar com os encargos decorrentes dos seus compromissos com a habitação”, o Governo avança, que, nestes casos, “o empréstimo possa ser convertido em subsídio não reembolsável”.

Para a medida de apoio ao pagamento da renda, o executivo estima que “o apoio financeiro possa chegar aos 4 milhões de euros em empréstimos concedidos, dos quais cerca de 1,5 milhões de euros poderão ter de ser convertidos em subsídios não reembolsáveis”.