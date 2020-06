No jogo da expulsão dos laterais esquerdos, o Paços levou a melhor

Foi um jogo com tremenda influência dos laterais esquerdos, o que encerrou a 25.ª jornada da Liga. Em Vila do Conde, houve duas expulsões e um golo protagonizados pelos intérpretes da posição, que resultaram num triunfo surpreendente do Paços de Ferreira em casa do Rio Ave (2-3). Um passo de gigante dos visitantes rumo à manutenção.

Os segundos 10 minutos do encontro foram de total desnorte para os anfitriões. Aos 12’, João Amaral bateu um livre indirecto que Kieszek desviou para a baliza; no minuto seguinte, Pedrinho testou os reflexos do guarda-redes polaco com um remate de longe e, na sequência desse canto, Douglas Tanque finalizou, sem oposição, ao segundo poste.

Antes de o Rio Ave estabilizar, Marco Baixinho ainda ameaçou o 0-3 num golpe de cabeça, mas Tarantini passou a comandar a primeira fase de construção e, depois de um bom lance colectivo, o golo chegariam aos 43’. Numa jogada contestada pelos pacenses, que alegam que a bola saiu pela linha final no momento do cruzamento de Diogo Figueiras, Diego Lopes finalizou na recarga, após primeira defesa de Ricardo.

Parecia lançado o mote para uma recuperação vila-condense no segundo tempo, mais ainda quando, Bruno Teles, foi expulso antes do intervalo. Mas a alteração forçada de Pepa no balneário (retirou João Amaral e lançou o lateral Bruno Santos) deu frutos... inesperados. Num lance individual de enorme classe, Bruno Santos tirou dois adversários do caminho, na área contrária, e rematou cruzado para o 1-3 (53’).

Graças a um erro de palmatória do guarda-redes Ricardo, Gelson Dala ainda reduziu a desvantagem, aos 58’, mas a expulsão de Matheus Reis aos 68’ deixou o Paços em igualdade numérica e com outra margem para discutir o jogo, mantendo o Rio Ave à distância e impedindo o assalto do rival ao quinto lugar da tabela.