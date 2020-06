A dança frenética de Rabu Mazda conecta-nos com o mundo

Os corpos tolhidos pelo confinamento precisavam disto. Deste turbilhão de ritmos anfetaminados, deste delírio de batidas sincopadas e crocantes que atravessam, a alta velocidade, um caleidoscópio de músicas e sons, do funk brasileiro ao Jersey club, do trap à bass music, com vestígios de chiptune. VaiVem atordoa, vai directa ao corpo, fica colada a ele. Como diz alguém no início da canção: “grrrr, esta cena é forte pa caralho”. E é mesmo.

