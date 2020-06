Apoio social de 34,3 milhões de euros poderá abranger até 18 mil profissionais das artes

A resolução do Conselho de Ministros publicada em Diário da República no sábado que aprova o Programa de Estabilização Económica e Social não traz grandes novidades para o sector da cultura, mas torna mais claras as medidas excepcionais anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, na quinta-feira e reiteradas no dia seguinte pela ministra da Cultura, Graça Fonseca.

Sabe-se agora, por exemplo, que a linha de apoio social aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais das artes que não sejam trabalhadores por conta de outrem vai dispor de um montante de 34,3 milhões de euros e foi estimada tendo em conta um universo potencial de 18 mil beneficiários.

“A prestação é paga em Julho e Setembro, e o valor total corresponde ao apoio equivalente à prestação atribuída aos trabalhadores independentes (3x 438,81 euros), ao qual é descontado o valor de outras prestações sociais que estejam a receber, bem como de remuneração obtida no âmbito das suas actividades ao longo do período de atribuição do apoio”, pode ler-se no documento que acrescenta em seguida que, para ser abrangido por esta medida extraordinária, é preciso que o trabalhador tivesse actividade aberta no ano de 2019 e não apresente quaisquer dívidas à segurança social e às finanças (reportado a Fevereiro de 2020).

Ficará de fora desta linha qualquer profissional que, mesmo respeitando os anteriores critérios, tenha já beneficiado de outros apoios, como os atribuídos no âmbito do Ministério da Cultura através da Direcção-Geral das Artes, do Instituto do Cinema e do Audiovisual e da Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

Para enquadrar este universo, o documento especifica que este apoio se dirige aos profissionais independentes com “actividades correspondentes às artes do espectáculo e de apoio às artes do espectáculo, bem como aos artistas de teatro, bailado, cinema, rádio e televisão e aos artistas de circo”.

No segmento que dedica à Cultura a resolução do Conselho de Ministros nada diz, por exemplo, a que apoios podem candidatar-se artistas plásticos, galeristas, mediadores culturais com trabalho intermitente em museus e bibliotecas ou escritores e músicos independentes que não tenham a sua actividade associada à televisão, ao cinema ou ao teatro.

De acordo com as estatísticas divulgadas pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) na passada semana, o sector cultural empregava 160.600 pessoas em Portugal em 2018, sendo que um em cada quatro destes trabalhadores exercia a sua actividade por conta própria. Feitas as contas, estariam neste estatuto de trabalhadores independentes cerca de 40 mil pessoas.

Na sexta-feira, no entanto, a ministra da Cultura optou por referir-se à estatística do INE de 2018 (referentes ao ano de 2017) que responsabilizam o sector por 131 mil empregos, “a grande maioria de trabalhadores independentes”, disse a ministra.

Retoma “lenta e limitada”

No que toca às outras medidas extraordinárias para o sector cultural, a presente resolução que aprova um programa com um horizonte temporal até ao fim de 2020, só vem confirmar o que já se sabia. Haverá 750 mil euros para que os equipamentos culturais sem fins lucrativos (não abrangidos pelo Fundo Capitalização Empresas) se adaptem às normas emitidas pela Direcção-Geral de Saúde (DGS) destinadas ao combate à propagação do SARS-CoV-2 e três milhões para apoiar financeiramente a a reabertura e o funcionamento de espaços independentes de natureza não comercial (teatros, cinemas independentes, cineteatros, auditórios culturais) que não sejam já beneficiários de subsídios sustentados do Estado. Este apoio é necessário para ajudar a fazer face, continua o documento, à “acentuada queda de receitas” que tiveram e a uma retoma que se prevê “lenta e limitada” tendo em conta as limitações impostas pela DGS (que incluem, por exemplo, uma redução drástica da lotação das salas).

Num esforço para garantir uma actividade regular nos espaços culturais espalhados por todo o território até ao final do ano, a nova resolução vem oficializar o incentivo de 30 milhões de euros à programação cultural em rede, um montante que, já o dissera uma vez mais Graça Fonseca na sexta-feira em resposta à polémica instalada em torno do programa Cultura para Todos, não sai dos cofres do Ministério da Cultura.

Esta linha de apoio de 30 milhões de fundos comunitários “permite que as próprias associações culturais apresentem projectos em parceria com os municípios”, passíveis de serem financiados a 100%, continua o documento que vem reafirmar a promessa do Governo de ter definido no final deste ano “um estatuto jurídico do intermitente nas áreas artísticas”.

O inquérito nacional, “simplificado e rápido”, à “situação de artistas, autores, técnicos e estruturas artísticas” a ser feito pelo Observatório das Actividades Culturais, ferramenta de mapeamento do sector já anunciada por Graça Fonseca, é outro dos elementos mencionados nesta resolução. O seu objectivo é, segundo o Governo, reunir dados qualitativos e quantitativos que permitam “compreender melhor o impacto a curto e médio prazo da crise provocada pelo covid-19 e para planear medidas mais estruturantes para o sector no quadro do programa de relançamento da economia e das actividades”.