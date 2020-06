Fundador do Reddit demite-se de conselho executivo e pede para ser substituído por candidato negro

Esta sexta-feira, Alexis Ohanian, o fundador e antigo presidente executivo da plataforma de fóruns online Reddit, anunciou que vai deixar o conselho executivo da empresa para promover a diversidade. O seu desejo é que seja substituído por um candidato negro.

“Estou a fazer isto por mim, pela minha família e pelo meu país. Estou a dizer isso como um pai que quer ser capaz de responder à sua filha negra quando perguntar ‘O que fizeste’?”, justificou Ohanian, num vídeo publicado no Twitter. “Neste momento, acho que uma demissão pode ser um acto de liderança pelas pessoas do poder.”

As palavras de Ohanian, que é casado com a tenista Serena Williams e pai de uma menina de dois anos, surgem numa altura em que centenas de protestos se alastram pelos EUA contra o racismo e a violência policial. Começaram no final de Maio com a morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado pelo joelho do polícia Derek Chauvin em Mineápolis, embora estivesse desarmado e fosse um mero suspeito de ter pago uma compra com uma nota falsa de 20 dólares.

O actual director executivo do Reddit, Steve Huffman, já confirmou que vai respeitar os desejos de Ohanian e contratar um candidato negro para o substituir. “Agradecemos ao Alexis o gesto significativo e tudo o que fez por nós ao longo dos anos”, escreveu Huffman numa publicação no Reddit onde diz que a equipa do site está a trabalhar em novas regras para lidar com discurso de ódio na plataforma.

Recentemente, aquela plataforma tem sido alvo de bastantes críticas por alojar fóruns que autorizam conteúdo violento, preconceituoso e racista, ou, por outro lado, tentar censurar conteúdo. Embora a empresa tenha banido comunidades como /r/blackpeoplehate (ódio a pessoas negras), outras a favor de Donald Trump estão “em quarentena”, o que obriga os utilizadores a confirmar que querem ler o conteúdo.

Ohanian acredita que a sua saída tem o apoio da comunidade do Reddit, e espera que mais líderes de topo sigam o seu exemplo.

A reacção das gigantes tecnológicas aos protestos tem divido a Internet, em particular a resposta a comentários feitos pelo presidente norte-americano Donald Trump.

Enquando o Reddit põe fóruns sobre Trump “em quarentena” e o Twitter escondeu a publicação em que o presidente escreve “começa a violência, começam os tiros” (uma alusão a uma frase que ficou conhecida entre supremacistas brancos nos anos 1960), o Facebook defende que os utilizadores têm o direito de ver as palavras do presidente para formarem as suas próprias opiniões e poderem responsabilizar o líder. Nem todos os trabalhadores da empresa concordam com a visão, com dezenas de funcionários a faltar ao trabalho como forma de protesto, e o engenheiro Timothy Aveni a demitir-se.

Para Alexis Ohanian a discussão é sinal de que as coisas vão mudar. “Esperam-nos tempos emocionantes, dado este nível de energia para a mudança”, escreveu no Twitter.

Embora o fundador do Reddit tenha abandonado o trabalho activo na comunidade online em 2018, manteve a sua posição no conselho executivo. Ohanian comprometeu-se ainda a usar as suas acções para lutar contra o racismo nos EUA, e ajudar a comunidade negra, começando com uma doação de um milhão de dólares (cerca de 885 mil euros) para a organização sem fins lucrativos Know Your Rights Camp (Campo Conhece os teus Direitos), do jogador de futebol norte-americano Colin Kaepernick.

Em Outubro de 2019, o Reddit tinha mais de 430 milhões de utilizadores mensais activos.