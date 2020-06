“A praia faz bem à saúde”, diz António Costa no Algarve

A praia da Rocha foi o palco escolhido neste sábado pelo primeiro-ministro para fazer a inauguração oficial da época balnear, com um drone a vigiar os banhistas. “A praia faz bem à saúde”, disse António Costa, recordando que a mensagem que os seus pais lhe transmitiram continha válida, mesmo num Verão ainda carregado de nuvens de incerteza em relação ao vírus. A Agência Portuguesa do Ambiente fez a apresentação da Info Praia - uma aplicação que vai informar sobre o estado de ocupação do areal, com sinais verde, amarelo e vermelho, consoante a afluência dos utentes

A abertura, em tempo de desconfinamento, faz-se ainda de forma cautelosa, com o Governo a aconselhar a manutenção das “regras básicas de segurança”. O balão de ensaio para a liberdade dos banhos de sol e mar faz-se a partir do Algarve, seguindo depois com a abertura progressiva para o resto do país. As praias do norte abrirão no dia 27 de Junho. “Vai um mergulho, senhor primeiro-ministro?” - perguntou um banhista, de forma descontraída, à entrada do areal da Rocha. “Infelizmente, não” - respondeu António Costa, sem que fosse necessário explicar que não estava preparado para o desafio.

“Os meus pais ensinaram-me que vir à praia fazia bem à saúde e, neste ano de 2020, a praia continua a fazer bem à saúde”, disse o chefe do Governo, no discurso oficial, lembrando que, agora, há “uma regra nova” – a mesmo regra que se aplica no quotidiano, e diz respeito às recomendações da Direcção-Geral de Saúde. “A praia é, de facto, na nossa cultura de férias algo muito importante”, enfatizou.

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, presente na cerimónia, destacou a importância da Info Praia, tendo o cuidado advertir que os técnicos “estão ainda a afinar” o sistema. Em Julho e Agosto, garantiu, vai ser possível, através do telemóvel, ter uma panorâmica de todas as praias portuguesas e da sua capacidade de carga ao minuto. Por seu lado, a Autoridade Marítima aproveitou para fazer a demonstração do drone que vai sobrevoar o areal da praia da Rocha Quem não gostou da festa foram as gaivotas, que se ergueram em bando, quando ouviram o ruído do aparelho a aproximar-se das arribas, onde fazem os ninhos.