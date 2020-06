Lei impede avaliadores de se candidatarem a apoios da FCT, dizem especialistas

A lei impede que os membros da comissão de avaliação de um programa de apoios, como o Research 4 covid-19, lançado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) no final de Março, sejam simultaneamente candidatos a essa linha de apoio. Isto porque sendo eles parte interessada no resultado do concurso, a sua intervenção, mesmo que a avaliar projectos alheios, pode beneficiá-los. Quem garante isso mesmo são quatro especialistas em Direito Administrativo ouvidos pelo PÚBLICO, que dizem não ter dúvidas de que uma situação como esta configura um “impedimento” à luz do Código do Procedimento Administrativo.

Continuar a ler