Confinamento na Europa

No decorrer da pandemia da covid-19, vários países decretaram quarenta na tentativa de controlar a rápida propagação do vírus. No final de março, cerca de 2,6 mil milhões de pessoas pelo mundo (pouco mais de um terço da população mundial) estavam sob algum tipo de quarentena. Obviamente, isto significa que um grande número de pessoas teve de se adaptar a novas rotinas diárias temporariamente. A quarentena não só causou preocupações relacionadas com a saúde mental e física, como também afetou a economia e espaços públicos e privados, com grandes repercussões.

À medida que as comunidades mundiais respondiam à covid-19, oficiais das organizações de saúde revelaram a importância de agregar dados estatísticos de ferramentas como o Google Maps, que podem ser decisivos na batalha da covid-19. Através do rastreamento da mobilidade da população em parques públicos, por exemplo, e comparado depois com a mobilidade inicial, obtém-se o quanto a mobilidade se alterou no período da quarentena.

Para ajudar a comunidade científica, o Google publicou online os Relatórios de mobilidade da comunidade (RMC). Estes RMC visam fornecer informações sobre o que mudou, em cada país, na resposta às políticas que visam combater a covid-19. Estes dados medem a alteração da mobilidade (em percentagem) em relação ao seu valor inicial, diariamente, de 15 de fevereiro até 9 de maio de 2020. No entanto, como nem todos os países têm os seus dados disponíveis, esta análise apenas tem em conta 37 dos países europeus. Os dados estudam as seguintes variáveis de mobilidade:

Retalho e Recreação (m1) : tendências de mobilidade em lugares como restaurantes, cafés, bibliotecas, museus, shoppings, parques temáticos e cinemas;

: tendências de mobilidade em lugares como restaurantes, cafés, bibliotecas, museus, shoppings, parques temáticos e cinemas; Mercearia e farmácia (m2) : tendências de mobilidade para lugares como supermercados, mercados, lojas de alimentos especializados, drogarias e farmácias;

: tendências de mobilidade para lugares como supermercados, mercados, lojas de alimentos especializados, drogarias e farmácias; Parques (m3) : tendências de mobilidade para lugares como parques nacionais, praias públicas, marinas, parques para cães, praças e jardins públicos;

: tendências de mobilidade para lugares como parques nacionais, praias públicas, marinas, parques para cães, praças e jardins públicos; Estações de transporte publico (m4) : tendências de mobilidade para lugares de transporte público como metro, autocarros e comboios;

: tendências de mobilidade para lugares de transporte público como metro, autocarros e comboios; Locais de trabalho (m5) : tendências de mobilidade para locais de trabalho;

: tendências de mobilidade para locais de trabalho; Residencial (m6): tendências de mobilidade para locais de residência.

Para ter em consideração as seis variáveis de mobilidade, definimos um Índice de Confinamento (IC) que resume numa só variável as seis variáveis acima e que explica cerca de 85% da informação contida nessas seis variáveis. Esse IC foi construído usando uma metodologia estatística chamada Análise em Componentes Principais. O índice resultante é da forma:

IC = −0.35 ∗ m₁ − 0.25 ∗ m₂ − 0.85 ∗ m₃ − 0.24 ∗ m₄ − 0.19 ∗ m₅ + 0.10 ∗ m₆​

Um país que apresente um valor alto do Índice de Confinamento indica que a sua população recorreu a uma quarentena mais restrita.

Para investigar a existência de grupos homogéneos nestes dados, aplicamos dois métodos de agrupamento (clustering hierárquico e K-médias) às trajetórias obtidas pelo IC ao longo do tempo, desde 15 de fevereiro a 9 de maio de 2020. Em ambos os algoritmos foram essencialmente identificados dois grupos de países, de acordo com o seu perfil do índice de confinamento. Cada cor das trajetórias representa um grupo obtido. As linhas mais grossas, a vermelho e azul, retratam a média das trajetórias de cada grupo.

Embora os grupos obtidos nos dois algoritmos não sejam exatamente os mesmos, existem várias semelhanças. Para ambos, os países nórdicos (a Islândia não está presente nesta análise por não ter os dados disponíveis) e a grande maioria da Europa Central pertencem ao mesmo grupo (menor confinamento), enquanto os países restantes pertencem a um outro grupo com maiores valores do Índice de Confinamento.

Foto Figura 1: Grupos/clusters obtidos com o algoritmo das K-médias

Podemos visualizar também os grupos obtidos no Agrupamento Hierárquico, na forma de hierarquia/árvore:

Foto Figura 2: Árvore hierárquica obtida no Agrupamento Hierárquico

Observando a árvore obtida pelo algoritmo hierárquico, tudo indica que países como Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia, Suíça, República Checa, Eslováquia, Lituânia, Letónia, Bielorússia, Alemanha e Países Baixos não terão sido tão restritos na quarentena em oposição aos outros países Europeus.

Se olharmos para aqueles que obtiveram o Índice de Confinamento mais alto observamos que a Turquia, França, Espanha, Portugal, Geórgia, Itália, Roménia e Reino Unido foram os que aderiram ao maior confinamento; possivelmente para alguns deles, a adesão a esse maior confinamento foi já um pouco tardia. Pelo contrário, a Dinamarca, Suécia, Lituânia, Finlândia, Eslováquia, Países Baixos e Noruega obtiveram os valores mais baixos.

Na figura 3 podemos observar com maior clareza as trajetórias de alguns países no que diz respeito ao índice de confinamento. Além disso, o período onde países como a Dinamarca e Suécia obtiveram o índice mais baixo de confinamento, mesmo mais baixo que os valores iniciais, foi na semana de 18 a 25 abril (ver figura 3), curiosamente já em plena pandemia. Este comportamento poderá também ser explicado pela meteorologia durante essa semana. No período de 18 e 23 de abril, as temperaturas máximas das cidades de Estocolmo e Copenhaga atingiram os máximos do mês.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Figura 3: Índice de confinamento

Joaquim Costa Professor no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

André Garcia Aluno do Mestrado em Engenharia Matemática no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Os autores escrevem segundo o novo acordo ortográfico