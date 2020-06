George Floyd torna-se símbolo da violência policial racista e protestos espalham-se pelo mundo

Pelo menos 20 mil pessoas marcharam em Sydney, na Austrália, neste sábado, em solidariedade com os protestos por causa da morte de George Floyd em Minneapolis, que se tornou um símbolo mundial do quanto as minorias étnicas sofrem às mãos da polícia. Em cada país há motivos locais para protestar contra a violência policial - na Austrália, está em causa o uso de perfis raciais pelas autoridades e as mais de 400 indígenas australianos que morreram estando em custódia policial desde 1991, quando uma comissão reconheceu que existia um problema.

​"É a mesma história em solo diferente”, disse ao Guardian Ky-ya Nicholson-Ward, manifestante de 17 anos que participou num protesto em Melbourne, em apoio ao Black Lives Matter.

​Em Sydney, os manifestantes gritaram “Não consigo respirar” – as últimas palavras de Floyd – e ajoelharam-se em apoio ao Black Lives Matter. Um dos casos referidos de violência policial foi o do filho de Leetona Dungay, que acabou por morrer quando estava a ser detido. “Tiveram o meu filho no chão durante dez minutos”, disse a sua mãe à multidão.

No final do protesto em Sydney, entre 50 a 100 manifestantes gritaram contra a violência policial e as autoridades lançaram-lhes gás pimenta.

Os australianos prometeram continuar a protestar este fim-de-semana, desafiando o primeiro-ministro. Scott Morrison disse que a Austrália “não precisa das divisões vistas noutros países” com os protestos, garantindo que o país também tem problemas e que estão a ser resolvidos.

Protestos na Cidade do Cabo, na África do Sul, contra a morte em de George Floyd e de Collins Khoza, morto pelas forças de segurança sul-africanas durante o período de confinamento devido à pandemia de covid-19 [3 de Junho de 2020] REUTERS/Mike Hutchings Manifestantes de joelho no chão e punho cerrado em Trafalgar Square, Londres, durante um protesto Black Lives Matter [3 de Junho de 2020] REUTERS/Dylan Martinez Manifestantes em Istambul, na Turquia, em confrontos com a polícia durante os protestos,Manifestantes em Istambul, na Turquia, em confrontos com a polícia durante os protestos [3 de Junho de 2020] REUTERS/Umit Bektas Manifestantes deitados no chão durante os protestos em frente à embaixada norte-americana em Varsóvia, na Polónia, contra a violência policial [3 de Junho de 2020] REUTERS/Kacper Pempel Um agente da polícia de choque passa pelas chamas durante uma manifestação contra a morte de George Floyd, à porta da embaixada dos Estados Unidos em Atenas, na Grécia [3 de Junho de 2020] REUTERS/Alkis Konstantinidis Manifestante com uma máscara em que se pode ler "A vida do meu filho importa" durante protestos em Birmingham, no Reino Unido, contra a morte de Georgge Floyd [3 de Junho de 2020] REUTERS/Jason Cairnduff Um polícia ajoelha-se diante dos manifestantes perto de Downing Street, em Londres, durante um protesto Black Lives Matter [3 de Junho de 2020] REUTERS/Toby Melville Protestos contra a morte de George Floyd em Roterdão, nos Países Baixos [3 de Junho de 2020] REUTERS/Eva Plevier Em Estocolmo, na Suécia, milhares de pessoas também se reuniram para um protesto de solidariedade com o movimento Black Lives Matter [3 de Junho de 2020] Jonas Ekstromer/TT News Agency via REUTERS Manifestantes com cartazes durante um protesto em frente ao consulado dos Estados Unidos em Barcelona, Espanha [3 de Junho de 2020] REUTERS/Nacho Doce Em Paris, França, os protestos contra a morte de George Floyd também serviram para relembrar Adama Traore, um francês de 24 anos morto em 2016 pela polícia. A manifestação não foi autorizada devido às medidas contra a covid-19 e a polícia utilizou gás lacrimogéneo para dispersar os participantes [2 de Junho de 2020] REUTERS/Gonzalo Fuentes Protestos em Sydney, na Austrália, contra a morte de George Floyd [2 de Junho de 2020] REUTERS/Loren Elliott Milhares de pessoas protestam em Amsterdão, nos Países Baixos, contra a morte de George Floyd [1 de Junho de 2020] Reuters/EVA PLEVIER Fotogaleria

Mas não é só a Austrália. Há vários protestos marcados para este sábado em Portugal, em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e Viseu. E pelo mundo fora acontece o mesmo.

Coreia do Sul, Japão, França, Reino Unido, Grécia Alemanha, Argentina, Brasil, Nigéria e Quénia são apenas alguns dos países com manifestações Black Lives Matter neste fim-de-semana.

Em Tóquio, centenas de pessoas marcharam contra a detenção de um homem curdo pelas autoridades. Foi obrigado a parar quando conduzia o carro, a sair do veículo e atirado para o chão, deixando-o com nódoas negras. “Quero mostrar que há racismo no Japão”, disse à Reuters Wakaba, estudante de 17 anos. “Não há justiça, não há paz, não à polícia racista”, gritou a multidão.

Na Coreia do Sul, dezenas de activistas e residentes estrangeiros, alguns com máscaras pretas a dizer “não consigo respirar”, saíram à rua em Seul, diz a Reuters. “A Coreia do Sul está a tornar-se uma sociedade multicultural”, disse o organizador do evento, Shim Ji-Hoon. “Propus esta marcha para alertar para a discriminação racial e contribuir para um mundo melhor”.

E, na Tailândia, o receio da pandemia levou os activistas a optarem pelas redes sociais para se manifestar. Vídeos e fotos de pessoas a usarem máscaras, enquanto levantam os seus punhos, inundaram as redes sociais e o slogan “unidos com o Black Lives Matter” imperou. Também fizeram um momento de silêncio de 8 minutos e 46 segundos - o tempo que George Floyd foi filmado sem conseguir respirar.

Na Europa, onde o racismo da polícia também tem sido denunciado com casos específicos, haverá uma nova vaga de protestos neste fim-de-semana. Na terça-feira, mais de 20 mil pessoas juntaram-se em Paris, em França, e recordaram o racismo constante da polícia francesa e a morte do africano Adama Traoré. Foi morto pela polícia há quatro anos e nenhum agente foi acusado. A polícia de choque francesa entrou em campo e houve confrontos, com a primeira a disparar balas de borracha e gás lacrimogéneo, tendo como resposta o atear fogo a caixotes do lixo. Por isso, a polícia proibiu o protesto deste sábado.

No Reino Unido, onde se registaram esta semana protestos com milhares de pessoas, esperam-se protestos ainda maiores. O movimento britânico anti-racista ganhou novo fôlego, diz o Guardian, e a ministra da Administração Interna, Priti Patel, reconheceu-o, aconselhando os britânicos a não participarem por o coronavírus continuar a ser uma ameaça a ter muito em conta – os manifestantes têm usado máscaras nos protestos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Por favor, pela segurança de todos nós, não participem em grandes encontros – incluindo protestos – de mais de seis pessoas este fim-de-semana”, disse no Twitter o ministro da Saúde.

Please for the safety of all of us, do not attend large gatherings - including protests - of more than six people this weekend.



As @MattHancock said, coronavirus remains a real threat and people must protect themselves and their families from this horrific disease. https://t.co/AijZRYuQ30 — Priti Patel (@pritipatel) June 5, 2020

Também em Atenas, na Grécia, se registaram confrontos entre a polícia e manifestantes na noite de sexta para sábado. Duas mil pessoas manifestaram-se no centro da capital ateniense e um pequeno grupo afastou-se do protesto e começou a atirar pedras à polícia, com esta a responder com gás lacrimogéneo. As queixas de violência policial são bastante comuns na Grécia.