Demitem-se 57 polícias em apoio dos que foram suspensos por agredirem manifestante de 75 anos

Não gostaram de ver dois dos seus colegas suspensos por terem empurrado um manifestante de 75 anos para o chão, causando-lhe ferimentos graves, e 57 agentes da equipa de resposta especial da polícia de Buffalo, no estado de Nova Iorque (EUA), demitiram-se. Vão continuar a exercer a profissão fora da equipa responsável por responder a protestos.

“Demitiram-se 57 [polícias] em protesto contra o tratamento a esses dois membros da força, que simplesmente estavam a executar ordens”, disse à rádio WGRZ John Evans, presidente da Buffalo Police Benevolent Association.

O protesto não foi bem recebido pelo responsável executivo do Condado de Erie, Mark Poloncarz, ao dizer, numa conferência de imprensa na sexta-feira, estar “excepcionalmente desapontando” com as demissões. “Indicam que não vêem nada de errado nas acções de ontem [quinta-feira] à noite, o que acho que todos nesta sala vêem, bem como o nosso governador, o presidente de câmara e milhões de pessoas por todo o país – e, ao que interessa, o mundo”, disse Poloncarz.

Em causa está um vídeo em que se vêem dois polícias a empurrar sem motivo um manifestante de 75 anos para o chão quando este tentava falar com os agentes. O manifestante, entretanto identificado como Martin Gugino, caiu no chão e bateu com a cabeça, ficando inanimado e a sangrar da nuca. Uma dezena de agentes da polícia de choque continuam a avançar na rua sem, num primeiro momento, acudirem ao manifestante. Gugino foi transportado para o hospital e encontra-se em situação clínica “estável”.

Num primeiro comunicado, a polícia de Buffalo alegou que o manifestante tinha caído na sequência de uma escaramuça entre polícias e manifestantes, mas as imagens divulgadas deitaram essa narrativa por terra e ampliaram as críticas à actuação das autoridades. E levantaram novas dúvidas sobre quantos casos semelhantes poderão ter acontecido nos últimos dias, se a polícia terá mentido.

As imagens tornaram-se virais nas redes sociais e foram apresentadas como mais um exemplo da violência policial contra a qual se levantam os protestos anti-racistas nos Estados Unidos dos últimos dias. Muitas das manifestações têm sido pacíficas e apenas se tornam violentas depois de intervenções musculadas das autoridades, acusam os manifestantes.

Mais de 80% dos jornalistas vítimas de ataques foram-no por agentes da autoridades, contabilizou o site Intercept, e vídeos de violência policial tornaram-se comuns nas redes sociais – há um em que se vê um polícia a disparar uma granada de gás contra um manifestante a menos de um metro, acabando por fazer ricochete, por exemplo.

Na sequência do coro de protestos sobre as acções dos dois agentes, foi aberta uma investigação para apurar os factos e responsabilidades. Os dois polícias foram suspensos sem direito a vencimento até à sua conclusão.

“Não estou a pedir que sejam demitidos”, disse o presidente de câmara de Buffalo, Byron Brown. “Foi pedido várias vezes ao homem que saísse do local”, continuou o governador, acrescentando que a polícia sentiu que era importante esvaziar a zona antes que os confrontos com os manifestantes começassem.

“Acho que o agente que empurrou o indivíduo se apercebeu de que estava gravemente ferido e pareceu que se ia aproximar para o ajudar. E aí o seu superior empurrou-o para continuar a avançar”, justificou Byron Brown.

O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, usou palavras mais duras e chegou inclusive a dizer que os agentes “deveriam ser despedidos”. “Quando vi o vídeo, fiquei doente do estômago. Acho que o procurador distrital deve olhar para a situação para possíveis acusações criminais”, disse.

“Os agentes não podem continuar a esconder-se por trás da mentira de que estão a proteger e a servir”, disse em comunicado a União de Liberdades Civis de Nova Iorque, citado pelo Washington Post. “Os líderes das cidades precisam de acordar e de lidar seriamente com a violência policial nos protestos desta semana e com a cultura de impunidade que levou a este incidente. Não há lugar para que polícias militarizados forcem o recolher obrigatório usando violência contra as pessoas que deveriam proteger”.