“Black Lives Matter”, ouviu-se em Portugal e um pouco pelo resto do mundo

De punho no ar e cartazes bem ao alto, milhares de pessoas saíram este sábado à rua contra a violência policial e o racismo em Lisboa, Porto, Faro, Beja, Viseu e Coimbra. Portugal disse presente numa vaga de protestos que começou nos Estados Unidos, por causa do homicídio do afro-americano George Floyd às mãos de um polícia, e que dias depois se espalhou um pouco por todo o mundo. Centenas de milhares de pessoas saíram à rua, e a mensagem foi clara: fim da impunidade da violência policial racialmente motivada, não ao racismo, não ao fascismo.

