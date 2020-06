Eles arquitectam as exposições em que não podemos tocar

Em mais de 50 anos de carreira artística, Paula Rego não tomou o hábito de faltar às inaugurações. Ia sempre. Queria ver como tinham ficado organizados os desenhos e as pinturas, mas também como as pessoas olhavam para eles. Daquela vez, no entanto, prestes a completar 85 anos, não conseguiu ir à sua Casa das Histórias, em Cascais, e passear pela exposição Paula Rego: Desenhar, Encenar, Pintar. Em casa, o filho colocou um ecrã em frente à pintora e ela, com o dedo habituado a pincéis, pôde percorrer o espaço, estar “presente”. “O filho conta que ela sentiu uma emoção enorme” e “quis logo saber como podia partilhar com os amigos”. Ainda não tínhamos entrado no ritmo da pandemia (a exposição inaugurou a 5 de Dezembro de 2019) nem na explosão de visitas virtuais a museus e outros espaços culturais, mas já a vida online das artes mostrava uma das facetas da sua pertinência.

Continuar a ler