Porto Santo, praia abençoada

A praia de Porto Santo tem muito que se lhe diga, mas, em tempo de pandemia, assinale-se até outra “medalha”: foi a primeira praia portuguesa a abrir oficialmente aos banhistas após o período de confinamento. Reabriu a 10 de Maio, embora, claro, ainda sem turistas de fora à vista, já que a Madeira também se fechou para se proteger do vírus (e com bons resultados). A actividade turística do arquipélago tem dia de abertura oficial marcado para 1 de Julho, “data em que é eliminada a quarentena obrigatória”, como sublinha o Turismo da região – embora se mantenham cautelas e regulamentações várias a cumprir.

