Milhares de pessoas juntaram-se esta tarde na Alameda, em Lisboa, para se manifestarem contra o racismo no âmbito da acção mundial "Black Lives Matter", em protesto contra a morte do afro-americano George Floyd, em Minéapolis, às mãos da polícia. A manifestação, que juntou cinco mil pessoas, terminou no Terreiro do Paço. Leia a reportagem.