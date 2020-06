Recorde para Lewandowski e mais um triunfo para o Bayern

Para o Bayern Munique, os três meses de confinamento foram quase como uma semana. Antes e depois da paragem, os bávaros só ganham e, neste sábado, deram mais um passo importante rumo ao oitavo título consecutivo, triunfando em Leverkusen sobre o Bayer por 2-4 na 30.ª jornada da liga alemã, a quinta desde que o futebol germânico desconfinou.

Na luta por um lugar na Liga dos Campeões, o Bayer ainda assustou, com um golo de Lucas Alario aos dez, mas a avalanche bávara deu os seus frutos ainda na primeira parte. Coman empatou aos 27’, Goretzka fez o golo da reviravolta aos 42’ e Gnabry fechou as contas da primeira parte aos 45’.

Depois, ainda houve tempo para mais um golo de Robert Lewandowski, aos 66’, que deu um recorde ao avançado polaco de 31 anos. Foi o seu 44.º golo da temporada, ultrapassando os 43 de 2016-17, sendo esta a quinta temporada consecutiva em que marca mais de 40 golos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já perto do final, a equipa da casa ainda reduziu para 2-4, num momento de grande espectáculo de Florian Wirtz, mas não chegou para beliscar o triunfo do Bayern, que segue isolado na frente com 70 pontos.

Os bávaros ficam agora a aguardar pela resposta do Borussia Dortmund, que segue no segundo lugar, com 60 pontos, e que joga neste sábado (17h30) com o Hertha Berlim.

Quem perdeu terreno para o líder foi o RB Leipzig, que não conseguiu melhor que um empate caseiro (1-1) com o Paderborn. A equipa da casa colocou-se em vantagem aos 27’, com um golo do checo Patrik Schick, mas ficou reduzido a dez com a expulsão de Upamecano aos 43’. O Leipzig levou a vantagem quase até ao fim, mas acabou por sofrer o empate em cima dos 90’, por Strohdiek.