Moreirense vence Boavista que desperdiçou penálti no tempo extra

O Moreirense somou neste sábado a segunda vitória fora de casa, ao vencer o Boavista, por 0-1, na visita ao Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da 25.ª jornada da I Liga de futebol.

Um golo do médio Filipe Soares, aos 48 minutos, bastou para a equipa de Moreira de Cónegos triunfar pela segunda vez fora de portas neste campeonato e somar o sétimo encontro sem perder, depois de Carraça, já no tempo de compensação, ter desperdiçado uma grande penalidade para o Boavista, ao atirar ao poste.

Os boavisteiros acabaram o encontro reduzidos a 10 unidades, na sequência da expulsão de Fabiano, por acumulação de amarelos, aos 90+5’.

Com esta vitória, o Moreirense é agora oitavo classificado, com 33 pontos, em igualdade pontual com o Santa Clara, nono, enquanto o Boavista é 11.º, com 29, os mesmos pontos de Vitória de Setúbal e Belenenses SAD.