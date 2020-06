Dortmund agarra-se ao segundo lugar

A derrota sofrida há duas semanas com o Bayern Munique pode ter esvaziado as hipóteses do Borussia Dortmund conquistar o título de campeão da Bundesliga, mas a equipa onde alinha o português Raphael Guerreiro não desiste de lá chegar. E neste sábado manteve a distância de sete pontos para os bávaros com um difícil triunfo em casa sobre o Hertha Berlim por 1-0 na 30.ª jornada da liga alemã.

Com quatro jornadas ainda por disputar e com a distância a que já está do Bayern, dificilmente o Borussia conseguirá melhor que o segundo lugar, mas, pelo menos, vai conseguindo adiar a festa do oitavo consecutivo da equipa de Munique.

Sem o jovem prodígio dos golos Haaland (lesionado), o Borussia teve muitas dificuldades em chegar à baliza da formação de Berlim e só na segunda parte é que fez funcionar o marcador do Signal Iduna Park, com um golo de Emre Çan aos 58’. O internacional português Raphael Guerreiro foi titular e jogou até aos 90’, sendo substituído durante o tempo de compensação por Schmelzer.

Apesar de não ter conseguido aproximar-se do Bayern, vitorioso neste sábado sobre o Bayer Leverkusen (2-4), o Borussia conseguiu ganhar vantagem na luta pelo segundo lugar, agora com mais quatro pontos que o RB Leipzig, que empatou (1-1) em casa com o Paderborn.