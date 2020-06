Desp. Aves vendeu jogador antes de o comprar ao Benfica

A transferência de Hamdou Elhouni é um dos negócios mais estranhos realizados entre o Benfica e o Desportivo das Aves e os seus contornos continuam bastante opacos. O último capítulo foi a venda do jogador líbio para os tunisinos do Esperance Tunis. Os avenses cederam a totalidade do passe do futebolista a 14 de Janeiro de 2019, por 500 mil euros, mas, à data, eram apenas detentores de 30% dos seus direitos económicos, pertencendo os restantes 70% ao Benfica.

