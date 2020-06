Acordos secretos entre Benfica e Desp. Aves

As relações entre o Benfica e o Desportivo das Aves sempre foram boas, sendo o clube de Vila das Aves um destino regular para jogadores emprestados pelos “encarnados”. Mas desde que a empresa de capitais chineses Galaxy Believers comprou 90% da SAD (Sociedade Anónima Desportiva) do clube avense, com Luiz Andrade na presidência e Luís Duque, ex-presidente da Liga, como conselheiro, os laços estreitaram-se exponencialmente. Segundo apurou uma investigação do PÚBLICO, as duas SAD abriram uma conta corrente oficiosa, tendo o Desp. Aves chegado a dever dois milhões de euros em direitos económicos de passes de jogadores.

