José Barrias: “Eu nunca mais serei isto”

José Barrias, que segundo fonte familiar morreu este sábado, tinha 75 anos (nasceu em Lisboa a 14 de Junho de 1944) e um percurso biográfico e artístico fortemente marcado por duas culturas: a portuguesa e a italiana. Tendo nascido em Lisboa e estudado na Faculdade de Belas-Artes do Porto, José Barrias foi para Paris, em 1967, para fugir ao serviço militar e à guerra colonial. Mas, ao contrário de muitos dos seus companheiros desse exílio parisiense (Sérgio Godinho foi um deles), só ficou em Paris um ano e meio. Daí foi para Milão, onde permaneceu o resto da vida. Nunca se considerou um “exilado”, mas sim um nómada e um “habitante dos intervalos” que circula entre culturas. Não apenas a portuguesa e a italiana, mas também a grega e a judaica. Na verdade, as visitas à Grécia, onde costumava passar férias, e as viagens a Israel, especialmente a Jerusalém, deixaram marcas muito fortes no seu trabalho e na sua auto-consciência artística.

A sua última exposição em Portugal esteve patente no Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura, em Guimarães, no final de 2019, e teve como título Escrever com a Luz: Notas para Biografia de uma Sombra (com a preciosa curadoria de Paula Pinto). A dimensão autobiográfica dos trabalhos apresentados nesta exposição que partia, aliás, do retrato da sombra do artista, captada pelo próprio, num dia de 1970, na Alemanha, é um motivo recorrente que irradia em direcção de toda a sua obra. Esse teor autobiográfico está no entanto longe de ser directo e linear: é mediado por uma vasta cultura artística, tanto da história da arte (e, para isso, muito contribuiu a assimilação da arte e da cultura italianas) como da teoria estética.

Era um artista extremamente culto que atravessou de maneira elegante e produtiva vários campos disciplinares e moveu-se com enorme saber e profundidade entre o clássico e o contemporâneo. Sentiu-se tão marcado pelo artista português Ernesto de Sousa como pelos grandes mestres do Renascimento italiano. E frequentou com tanto conhecimento a história da arte como a história da literatura. Era um grande leitor. E a dimensão literária está bem presente em toda a sua obra, não apenas como referência culta, mas também como experiência de artista enquanto escritor. Quase no final do catálogo da exposição que fez em Serralves, em 2011, que se chamava precisamente In Itinere, ou seja, “no caminho”, “em itinerância”, podemos ler um poema seu, com um acentuado pendor auto-reflexivo, próprio de um artista que levou às últimas consequências o pensamento sobre a sua obra, sobre o espaço íntimo (“a relação dialógica entre mim e eu”, como ele disse uma vez) e os contextos culturais e geográficos de onde ela nasceu. Esse poema, que tem ao mesmo tempo um carácter testamentário e de auto-apresentação, foi depois transcrito numa parede da exposição em Guimarães. Intitula-se Eu nunca mais serei isto e nele podemos ler esta estrofe: “Passará o tempo,/ Passa sempre, o tempo,/ por nós e para nós/ habitantes dos intervalos/ repartidos seres de línguas partilhadas,/ “Nós nunca mais voltaremos”,/ nós não podemos regressar./ Seria como perder o eco/ e nós somos colecionadores de ecos”; / Que seja só uma questão de tempo?/ “Nós nunca mais voltaremos”./ Somos cidadãos de Longe,/ capital de Longínqua./ Morreremos portanto longe./ Mas, “longe de onde?”.

"Nel mondo" (1995) dr "Tempo" (a partir de 1990) dr Fotogaleria dr

“Longe de onde?”, “lontano da dove?”, gostava ele de recitar em italiano, era a pergunta que faziam os judeus apátridas, para os quais a noção de “longe” não podia existir, quando lhes lembravam que eles não eram daquela terra, mas de longe. A distância, o tempo, o intervalo, o nomadismo: estes são os grandes temas de toda a sua obra, feita de muitos materiais, utilizando vários media (a pintura, o desenho, a fotografia, a instalação, etc.) mas sem jamais fetichizar qualquer dimensão multimediática e, muito menos, tornando-a uma exibição de parafernália. A pluralidade e a necessidade de percorrer caminhos diferentes (no que diz respeito aos materiais utilizados, aos suportes e aos géneros) não redundam em dispersão, mas numa profunda, rigorosa e coerente unidade. A exposição retrospectiva que apresentou no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, em 1996, chamava-se “José Barrias Etc...”. O Etc subentende um vasto mundo, o desenraizamento, um horizonte sempre em aberto. É fácil verificar que José Barrias é um artista dotado de um pensamento literário. Mas sem que aquilo que na sua obra é “parlabile” venha perturbar ou alienar o trabalho plástico e o pensamento da forma.