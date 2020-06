Genética desvenda (alguns) mistérios dos Manuscritos do Mar Morto

Há mais de 70 anos começaram a ser encontrados fragmentos dos Manuscritos do Mar Morto, que incluem as versões mais antigas da Bíblia hebraica ou outros textos apócrifos. Juntamente com esta grande descoberta veio o enorme desafio de encaixar esses fragmentos como se os manuscritos fossem um puzzle. Para conseguir encaixar mais algumas peças, uma equipa internacional de cientistas analisou as “impressões digitais” das peles de animais em que os manuscritos foram escritos. Num artigo publicado esta semana na revista científica Cell, revela-se que a maioria dos fragmentos dos pergaminhos analisada era feita de pele de ovelha. Levantou-se ainda o véu de outros mistérios sobre a origem destes pergaminhos.

Continuar a ler