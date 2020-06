Quercus defende maior investimento na prevenção dos incêndios

A associação ambientalista Quercus defende que a maior parcela das verbas destinadas aos fogos florestais seja investida na vigilância e na prevenção, sublinhou esta quinta-feira a organização em comunicado.

A propósito do Dia Mundial do Ambiente, que se celebrou esta quinta-feira, a Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza considera que a recuperação da economia “não deve esquecer os valores ambientais” e salienta os impactos negativos dos fogos rurais no ambiente.

“A maior fatia do investimento financeiro no âmbito dos fogos florestais deve ser canalizada essencialmente para a prevenção e não para o combate, sendo que uma das operações-chave de prevenção é a vigilância”, preconiza a associação.

Uma das acções nesse sentido é o programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas”, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, que assegura a presença de jovens na floresta, complementando o trabalho das entidades oficiais, e que a Quercus espera possa ser retomado este ano.

Segundo a organização de defesa do ambiente, devido à covid-19 “verificou-se naturalmente um atraso na operacionalização deste programa no terreno”, mas conta que venha a concretizar-se, “pelo seu trabalho meritório na sensibilização ambiental”.

“Devido a inúmeros factores, potenciados pelo desordenamento do território e os efeitos das alterações climáticas, Portugal é um país extremamente vulnerável à ocorrência de incêndios florestais”, sublinha a Quercus, alertando para o total da área ardida nos últimos anos.

A associação chama a atenção para as consequências no território ardido, desde “a queima de material vegetal e lenhoso, a perda de habitats e de biodiversidade, a ocorrência de pragas e doenças, o aparecimento de espécies invasoras, a emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera, agravando o aquecimento global, a erosão dos solos ou a contaminação dos recursos hídricos”.

No âmbito das celebrações do Dia Mundial do Ambiente, sob o lema “Tempo para a Natureza”, a Quercus inicia a campanha, nas redes sociais, “Guardião da Floresta”, com o objectivo de os cidadãos serem agentes para a sensibilização ambiental.

Os interessados devem publicar, até ao final de Julho, com a hashtag #guardiaoquercus, um vídeo nas suas redes sociais com uma duração entre 20 e 30 segundos, filmado em ambiente exterior, que reflicta a importância da floresta.

Os autores dos dez melhores vídeos recebem o kit de plantação “Amigos da Floresta”, os cinco melhores serão publicados na página da Quercus no Facebook e o vencedor receberá também um exemplar do livro do Minuto Verde.