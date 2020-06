OMS recomenda utilização de máscaras de tecido em locais públicos

A Organização Mundial de Saúde (OMS) actualizou as orientações referentes à utilização de máscaras esta sexta-feira. Recomenda agora aos governos que peçam às pessoas que usem máscaras de tecido nos locais públicos para conter a pandemia de covid-19.

Em Abril, apesar de diversos países tornarem o uso de máscara obrigatório, como a a Áustria, a República Checa e a Eslováquia, a OMS mantinha a sua posição e excluía um cenário onde as máscaras fossem usadas de forma universal. Para a organização, só as pessoas infectadas com SARS-CoV-2, os cuidadores e os profissionais de saúde deveriam usar máscaras.

A mudança por parte da OMS deve-se a um aumento de evidências de vários países que encomendaram ou recomendaram o uso de máscaras, bem como a dificuldade do distanciamento social em muitos contextos. No entanto a organização não-governamental avisa que esta medida ainda não é apoiada por evidências científicas directas ou de alta qualidade.

A organização defende que as máscaras cirúrgicas devem estar disponíveis para toda à população médica e para os grupos de risco. Assim, recomendam à população em geral o uso de máscaras sociais para não serem desviados recursos daqueles que estão mais expostos ao risco.

As máscaras sociais devem ser usadas nas seguintes situações:

locais públicos, como lojas, trabalho, reuniões sociais ou de massa

locais fechados, como escolas ou locais de culto

pessoas que vivem em condições difíceis, tais como em campos de refugiados ou bairros de lata

nos transportes públicos

O debate sobre a utilização generalizada de máscara começou, praticamente, desde o início da pandemia. Apesar da mudança, a OMS sublinha que a máscara só protege se for utilizada correctamente. Assim, o tecido deve cobrir desde o nariz até ao queixo e ajustar-se bem ao rosto. Deve ter algum tipo de material filtrante e ser feita de material não irritante para a pele (100% algodão, sem elastano, de preferência). Deve permitir respirar sem restrições. Não se deve estar constantemente a mexer na máscara e, ao retiramos, não se pode tocar no rosto.