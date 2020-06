Mais dez mortes e 377 casos. Subiu o número de pessoas internadas – e também nos cuidados intensivos

Portugal regista esta sexta-feira mais 10 mortes por covid-19, um aumento de 0,69%, somando-se um total de 1465 vítimas mortais no país desde o início do surto. Há mais 377 pessoas infectadas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 1,12% que eleva para 33.969 o número de total de casos identificados em Portugal. Destes novos casos, 336 (89%) são da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os números, divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), dão conta de mais 30 pessoas internadas, para um total de 475, das quais 64 estão nos cuidados intensivos (mais seis do que na quinta-feira). O aumento de pessoas hospitalizadas é o maior desde 7 de Maio, em que deram entrada nos hospitais 36 pessoas, e desde 18 de Abril que não eram admitidos tantos doentes em unidades de cuidados intensivos.

Recuperaram da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 mais 203 pessoas, o que faz aumentar o número total de recuperados para 20.526. Excluindo estes casos e os óbitos, há 11.978 casos activos em Portugal, o valor mais alto desde 23 de Maio, um dia antes de ter sido aplicada a estratégia de contagem que tem sido utilizada desde então.

A taxa de letalidade e global da doença é de 4,3% e sobe para 17,4% acima dos 70 anos, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa desta sexta-feira sobre a evolução da pandemia em Portugal. Cerca de 87% das mortes são acima dos 70 anos.

Até quinta-feira, Portugal tinha registado um total de 33.592 casos de infecção, 11.814 dos quais casos activos, 1455 mortes e 20.323 recuperados.