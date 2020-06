O ambiente em tempo de pandemia: tudo o que ela nos trouxe de bom e de mau deverá ser temporário

Não foi preciso muito para que as mudanças se tornassem perceptíveis. Quando a pandemia da covid-19 fechou parte da população mundial em casa, tornando residuais muitas actividades económicas e a maior parte das deslocações, as reacções ao nível da qualidade do ar e da quantidade de emissões foram os sinais mais evidentes de que estávamos num período de alívio da crise ambiental. Com o desconfinamento que se seguiu, há sinais de que algumas conquistas temporárias já deram um passo atrás e outras se deverão seguir. Por cá, várias organizações não-governamentais (ONG) ligadas ao ambiente fazem um balanço do que de melhor e de pior a pandemia trouxe ao ambiente.

