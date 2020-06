Açores sem casos de covid-19. Último doente internado recuperou

Mais de dois meses e meio depois de ter sido conhecido o primeiro caso, já não há registo de infectados nos Açores com covid-19. O comunicado da Autoridade de Saúde Regional desta sexta-feira anunciou a “última recuperação” no arquipélago: uma mulher de 40 anos residente em São Miguel.

“Esta é uma excelente notícia e quero, em primeiro lugar, felicitar o povo açoriano, e, em especial, todos aqueles que, em qualquer posição e a qualquer título, tornaram possível esta extraordinária vitória” reagiu Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional, no Facebook.

O líder do executivo açoriano realçou que a região percorreu um “caminho longo e árduo” para combater a pandemia e lembrou que esse caminho “ainda não terminou”. “Vencemos mais uma etapa, mas é muito importante que não nos iludamos: este caminho ainda não terminou. Não terminou porque temos de ter sempre presente a probabilidade de surgimento de novos casos”, afirmou o socialista, referindo que a região já está empenhada na “luta seguinte” para “reerguer a economia”, “preservar o emprego” e “retomar o progresso”.

Desde o primeiro caso a 15 de Março, os Açores registaram 146 infectados pelo novo coronavírus: 108 em São Miguel, 11 na Terceira, cinco na Graciosa, sete em São Jorge, dez no Pico e cinco no Faial. No total, 126 recuperaram e 16 morreram. As ilhas das Flores, Corvo e Santa Maria nunca registaram qualquer caso. O último caso detectado nos Açores foi a 17 de Maio em São Miguel.

Esta semana, quando foi anunciada a extinção da última cadeia de transmissão, a secretária da Saúde realçou ao PÚBLICO as medidas “assertivas” do Governo dos Açores para combater a pandemia. Teresa Luciano deu o exemplo da imposição das quarentenas obrigatórias a todos os passageiros vindos do exterior, da limitação das viagens entre as ilhas açorianas e da criação de cercas sanitárias nos seis concelhos de São Miguel.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A governante, com a tutela da Saúde na região, disse também que a definição de caso suspeito de covid-19 é mais abrangente nos Açores comparativamente com o resto do país. Por exemplo, todas as pessoas provenientes de zonas com transmissão local de covid-19 são consideradas suspeitas. “Erigindo estas barreiras, tornámos a nossa maior vulnerabilidade, uma realidade arquipelágica de povoamento disperso, na nossa maior força”, disse ao PÚBLICO a 3 de Junho.

Com a reabertura da economia e o regresso das ligações com o exterior, existe possibilidade de aparecerem novos casos de covid-19 no arquipélago. Se a TAP nunca deixou de voar para os Açores, a Azores Airlines irá retomar a operação entre a região e o continente a 15 de Junho e a 1 de Julho para destinos internacionais.

Por isso, mesmo com as medidas impostas pelo executivo açoriano aos passageiros que chegam à região – apresentar teste negativo à chegada, submeter-se a teste aquando do desembarque ou realizar quarentena voluntária em hotel – a Autoridade de Saúde Regional, no comunicado, “reitera a necessidade de serem cumpridas todas as recomendações” para evitar a propagação do novo coronavírus. “As medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do sector social”.