A “bolha”, o “folclore” e os recados

1. É frequente criticar-se os políticos e é normal. As críticas são muitas vezes justas, não tenho dúvidas. Mas os cargos desempenhados, as responsabilidades que são assumidas em vários órgãos, o papel que cada um tem não podem ser desprezados. Vimos recentemente como o primeiro-ministro teve a coragem de tomar uma decisão difícil de fechar escolas e apelar às pessoas que ficassem em casa não havendo consenso na comunidade de especialistas. Isso foi uma decisão política e não é qualquer pessoa que a consegue assumir. Dito isto, é triste quando são os próprios políticos a diminuírem o seu próprio trabalho. As palavras que utilizam têm peso e importância e os políticos devem ser os primeiros a ter essa exigência.

Continuar a ler