“O valor acrescentado da presidência portuguesa é o foco na Europa social”

Vai começar o trio das presidências de Alemanha, Portugal e Eslovénia. O trabalho de articulação entre as respectivas agendas já estava em curso antes da crise. Vai ter de haver novas prioridades. Como é que isso está a ser feito?

Evidentemente que a crise obrigou a mudanças no trio das presidências. O programa será aprovado no dia 16 de Junho, no Conselho de Assuntos Gerais, mas já está consensualizado entre os três países e com a Comissão e a presidência do Conselho Europeu. A mudança principal foi ter de dar um foco mais importante à questão da recuperação económica nas diferentes fases que ela comporta. Mas a minha resposta à sua pergunta é sim, mas também é não. Não, porque as prioridades estratégicas que já vêm desde Bratislava, e que a Comissão incorporou no seu programa, não têm de ser mudadas: o social, o digital, o climático e a Europa como actor global. Desse ponto de vista, a crise actual só acentua a importância dessas prioridades.

