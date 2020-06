Parlamento aprova comissão para fiscalizar resposta à covid e suspensão do pagamento do empréstimo da Madeira

O Parlamento aprovou a criação de uma comissão parlamentar de acompanhamento relacionada com a covid-19 mas o seu âmbito ainda será acertado na especialidade. A proposta do CDS, que prevê uma comissão que fiscalize a resposta do Governo nos últimos meses, foi aprovada com os votos a favor do PSD, do PAN e a abstenção do PS, BE, PCP e PEV. O CDS e as restantes bancadas à esquerda dos socialistas também se abstiveram na votação da proposta do PS para a criação de uma comissão sobre a recuperação económica e social, mais virada para o futuro.

O objectivo da futura comissão parlamentar será agora fixado nos trabalhos da especialidade, de forma a conseguir abarcar as pretensões do CDS e as do PS.

Foi rejeitada a proposta do PAN sobre a criação de uma comissão parlamentar mais próxima da iniciativa do CDS, mas que vincava a tónica da transparência sobre a actuação do Governo.

À segunda foi de vez: a Madeira não precisará de pagar as próximas três tranches de 48 milhões de euros do empréstimo que recebeu em 2012 e que estavam previstas para 27 de Julho deste ano, e 27 de Janeiro e 27 de Julho de 2021. A bancada do PS votou contra e o PAN absteve-se, mas os deputados socialistas eleitos pelo círculo da Madeira juntaram-se aos restantes partidos e aprovaram os projectos de lei do PSD e também o do CDS (neste, o PAN também votou a favor).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Assim, além da moratória às três próximas prestações semestrais, a Madeira, assim como os Açores, poderá ultrapassar os limites do endividamento fixados na Lei das Finanças Regionais, desde que se trate de despesa para fazer face à crise sanitária, económica e social provocada pela covid-19.

Apesar de terem ficado pelo caminho com o voto contra do PS e a ajuda do PSD (votando contra ou abstendo-se) algumas propostas do BE, PCP e PEV para apoios às famílias e micro, pequenos e médios empresários, os socialistas viabilizaram, abstendo-se, um conjunto de apoios aos feirantes e empresas de diversão itinerantes, mas que terão agora de ser regulamentados pelo Governo. Entre eles contam-se uma linha de apoio à beneficiação de recintos de feiras e mercados, privilegiando a salvaguarda das adequadas condições de higiene, saúde e segurança; a autorização aos feirantes e microempresas itinerantes de diversão e restauração para usarem gasóleo colorido e marcado; a suspensão da vigência (e pagamento) dos contratos de seguro automóvel e de responsabilidade civil aplicáveis à sua actividade, durante o período de paralisação comprovada da mesma, desde 1 de Abril.