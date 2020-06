A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Rosário Mourato, Joana Madeira e Maria João Mourato - Descante de casamento

Promovo e divulgo cultura portuguesa todos os dias, gravo-a, mostro-a, dou a conhecer o país de lés-a-lés e as suas gentes. Não ando no beija-mão, nem peço reconhecimento, mas não faz sentido ter debates na televisão pública que ignorem grande parte do país e do que se faz nele. Até porque luto todos os dias para que essa gigante fatia seja considerada. Muito triste esse apagamento.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos