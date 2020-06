Plano de recuperação

António Costa, primeiro-ministro, constituiu o maior governo de sempre. Ainda assim, pediu ajuda a António Costa Silva, gestor privado, e, ao que parece competente, para elaborar um plano de recuperação da economia do país. Atendendo às circunstâncias governamentais actuais, parece uma boa ideia e é urgente. Só espero que o plano que vier a ser apresentado não seja boicotado pelos profissionais da política que normalmente não se sentem confortáveis em situações semelhantes. Veja-se o que aconteceu com o plano encomendado a Medina Carreira no governo de António Guterres, ou o que aconteceu no governo de Passos Coelho, que tão criticado foi pelo agora primeiro-ministro.

Guilherme da Conceição Duarte, Lisboa

Mais Estado

Continuo a achar que, apesar de haver casos gritantes de ódio racial na polícia e na sociedade americana, é mais uma questão de classe do que outra coisa. Quem tem bom status social tem poder, seja na família, no bairro, no círculo de amigos, no trabalho etc. Onde moram os negros? Em bairros periféricos degradados. Que tipo de emprego têm? Que salários auferem? Isto é transversal a qualquer raça (Eu gosto da palavra raça. Somos, a par dos animais domésticos – curioso, uma das poucas espécies que tem raças. É o que nos distingue, é o que faz de nós humanos diversos e diferentes. Raça é uma palavra, o Tom é outra coisa, essa sim criminosa) A causa disto é só uma: neoliberalismo! Temos que de uma vez por todas pôr o trabalho digno com salário digno no cerne das actuações políticas e dos valores da nossa sociedade. Uma política de emprego e de riqueza e de educação verdadeiramente universal e transversal. Já chega vivermos para o lucro e para os accionistas (até os comunistas chineses se viraram para isto). Isto implica, dirão os burgueses democratas cheios de medo, que o Estado torne a tomar conta... do Estado. Não devemos ter medo das palavras nem dos actos: intervencionista, nacionalidade, expropriação. O Estado já esteve demasiado ausente da sociedade nas últimas décadas.

Cláudio Filipe Borges, Lisboa

A selvajaria da polícia norte-americana

Não se pode ter ficado indiferente à morte do cidadão afro-americano George Floyd. As imagens terríveis do joelho do polícia norte-americano sobre o pescoço do indefeso e agonizante cidadão chocam qualquer pessoa. George a dizer ao polícia que não podia respirar e, na agonia final, com voz débil e esmorecida, seus lábios ainda balbuciaram a palavra mãe. E, nem assim houve compaixão. É terrível. A polícia não existe para praticar este tipo de acções. Por que razão o agente da autoridade de Mineápolis, com a complacência e indiferença dos colegas, agiu de forma tão brutal? George, que se saiba, não ofereceu resistência nem agrediu os agentes. Não se pode agir da forma como aquele polícia. Foi um acto bárbaro, hediondo, um autêntico homicídio em directo captado por um telemóvel. Que mais fará a polícia de Mineápolis, e a polícia de outros estados americanos, quando estão longe de câmaras de filmar ou telemóveis que captam momentos explosivos?

António Cândido Miguéis, Vila Real

