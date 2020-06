Covid-19: floresta amazónica tem mais de cinco mil indígenas infectados

Pelo menos 5628 indígenas que vivem na floresta amazónica em nove países da América do Sul estão infectados e 548 morreram devido à covid-19, diz um levantamento da Rede Eclesial Pan-Amazónica (Repam).

A organização, ligada à Igreja Católica, reúne dados sobre o número de indígenas infectados em todos os países que partilham a maior floresta tropical do mundo (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela) em parceria com a Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazónica (Coica).

O último levantamento, com dados até terça-feira, indica ainda que 93 povos indígenas da floresta amazónica já foram afectados pela doença do coronavírus.

O país com mais casos de covid-19 registados entre indígenas é o Peru, com 2191, seguido da Colômbia (1809) e do Brasil (1346).

O Peru também registou o maior número de indígenas mortos na (349), seguido do Brasil (151) e da Bolívia (21).

O levantamento adianta que houve um grande crescimento no número de casos detectados entre o final de Maio e o início de Junho.

Um relatório anterior, com dados até 26 de Maio, indicava 2278 infecções entre indígenas da Amazónia e 506 mortes causadas pela covid-19, que atingia 73 povos.

Assim, o número de casos mais do que duplicou esta semana.

A Repam alertou que a pandemia, que já se tornou uma verdadeira tragédia em cidades como Manaus e Belém, no Brasil, ou em Iquitos no Peru, chegou ao coração da floresta, especialmente nos rios que cortam a fronteira entre o Brasil, Peru e a Colômbia, e junto aos quais habitam milhares de indígenas.

Especialistas de organizações multilaterais, como a Organização Pan-Americana da Saúde, têm expressado reiteradamente preocupação com os dados da proliferação da doença na América do Sul, que enfrenta a pandemia em emergência sanitária e económica, que inclui um número acentuado de casos em grupos vulneráveis, como as populações indígenas.