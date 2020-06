Ubiwhere implementa projecto de gestão de estacionamento inteligente em Guimarães

Quem nunca demorou o que parece ser uma eternidade a encontrar um lugar de estacionamento numa cidade? A Associação de Municípios de Fins Específicos do Quadrilátero Urbano (AMFEQU), no âmbito da execução do seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, pensou numa solução para este problema, que está a ganhar vida pela mão da Ubiwhere, vencedora do concurso público. Nasceu assim uma nova iniciativa de estacionamento inteligente em Portugal, que deve estar operacional em Guimarães no último trimestre deste ano.

A monitorização dos 900 lugares de estacionamento incluídos engloba as ruas e locais públicos, assim como parques fechados. “Tendo em conta que a procura de estacionamento é um dos factores que mais influência tem no trânsito, este projecto é crucial para a redução do tráfego, evitando congestionamentos e, consequentemente, na redução do nível de emissão de gases com efeitos de estufa”, pode ler-se na nota de imprensa.

A informação é recolhida através de sensores e câmaras de vídeo e é depois disponibilizada numa aplicação móvel e em painéis informativos espalhados pelo município. O projecto inclui diferentes tipos de tecnologia: nos lugares nas ruas utilizam-se sensores que permitem detectar a ocupação de lugares individuais em tempo real e em parques de estacionamento vão ser instalados sensores de medição de tráfego que permitem contar os veículos que circulam numa determinada zona, a ocupação agregada e os lugares livres. É ainda possível usar câmaras com recurso a inteligente artificial.

O projecto vai também permitir perceber os padrões de ocupação do estacionamento tendo em conta as zonas da cidade e a variação ao longo do tempo, sendo esta ferramenta importante para o planeamento urbano futuro da cidade. “Assim, é possível observar como varia a utilização dos lugares nas diferentes zonas ao longo do tempo, sendo possível definir acções de planeamento baseadas em dados reais, gerindo de forma mais eficiente a procura de estacionamento. Esta componente analítica da plataforma torna-se essencial para a concretização da visão de cidade inteligente para o município de Guimarães, o qual adquire uma ferramenta de optimização do planeamento urbano, tendo em consideração a procura de estacionamento e o volume de tráfego que daí advém”, refere o comunicado de imprensa.

A Ubiwhere é uma empresa nascida em 2007 e sediada em Aveiro. Dedica-se ao software focado na Investigação e Desenvolvimento nas áreas de Smart Cities, Telecomunicações e Internet do Futuro, e Novas Tecnologias.

