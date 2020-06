A nadar e a puxar pesos outra vez: reabriram as piscinas e os ginásios

Já há quase três meses que Madalena Silva, 56 anos, não entrava na piscina da Senhora da Hora para pôr em prática os seus exercícios de hidroginástica. Desde o início de Março, quando os primeiros casos de infecção por covid-19 foram registados em Portugal, as piscinas municipais do concelho de Matosinhos, como no resto do país, encerraram para evitar o contágio. Ansiosa por um regresso aos movimentos que lhe permitem exercitar as articulações, nesta quinta-feira, foi das primeiras a voltar à terapia no primeiro dia da reabertura das piscinas municipais e ginásios do concelho, que durante esta terceira fase do desconfinamento terão de obedecer às medidas implementadas pela Direcção-Geral de Saúde (DGS), de forma a garantir a segurança dos utentes.

Em circunstâncias normais estariam dentro da água cerca de quatro dezenas de pessoas. No dia de arranque, na primeira aula da manhã, na piscina mais pequena, mais indicada para este tipo de exercícios, estavam apenas cinco – agora, todas as aulas, inclusivamente as livres, têm de ser feitas por marcação. Por força do distanciamento social exigido para que estes equipamentos possam funcionar, são menos as pessoas a poder frequentar ao mesmo tempo a sessão de hidroginástica.

Preparada para adaptar-se às restrições impostas, esta moradora da Senhora da Hora, admite ter “estranhado” quando entrou nas instalações, mas pouco tempo depois já se tinha habituado às mudanças: “Este é o nosso novo normal”. Importante considera ser a hipótese de poder voltar aos exercícios. “Estava-me a fazer muita falta, tanto a nível psicológico como físico. Já não estava a conseguir dormir”, adianta. Inicialmente, confessa ter duvidado se estaria preparada para aguentar uma aula completa, por força da paragem forçada. Não podia estar mais enganada. Ao fim de quase 40 minutos está como se não tivesse existido qualquer interregno entre esta e a última aula: “Estou a sentir-me muito bem”.

Menos sorte teve Manuel Ribeiro, 78 anos, também residente na Senhora da Hora, que aguarda na fila para a recepção do equipamento desportivo pouco mais de uma hora depois da reabertura. Tinha-lhe “chegado aos ouvidos” que a piscina reabriria esta semana. Como fazia antes do início da pandemia, à hora do costume, saiu de casa para fazer uma aula livre de natação. A hora para o fazer seria a do costume: 11h30. Mas as regras mudaram e terá de fazer nova inscrição para voltar à natação – actividade que praticava três dias por semana. Neste dia de arranque temia não conseguir matar as saudades de “dar umas braçadas”. Nos últimos meses tem-se dedicado mais ao atletismo, que também pratica com regularidade. Se não conseguir entrar na água, talvez volte a optar pelo atletismo neste dia da reabertura das piscinas.

Explica Helena Vaz, administradora da Matosinhos Sport - empresa municipal responsável pela gestão dos equipamentos desportivos do concelho -, que as inscrições para frequentar as piscinas vão ter de ser feitas novamente. “Os utentes terão de voltar a inscrever-se e todas as aulas, mesmo as livres, serão feitas com marcação prévia”, diz. Tudo isto para que seja possível “garantir a segurança”, adianta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para que as pessoas também se “sintam seguras” vigoram agora algumas alterações impostas pela DGS. Estas regras servem para todas as piscinas do concelho - Senhora da Hora, Perafita, Custóias, Leça do Balio, Matosinhos, Guifões e São Mamede Infesta (actualmente encerrada para obras). Temporariamente, os balneários não estarão a funcionar. Mas existe uma área de cacifos para ser usada nas trocas de roupa, onde existirão “tapetes de desinfecção” à entrada. O ar condicionado e a ventilação também não estarão a funcionar “de modo a que não haja proliferação de articulas no ar com condensações”. A máscara terá de ser usada até ao momento do exercício.

Nas aulas de hidroginástica só poderão estar cerca de três pessoas por pista (dependendo da área do tanque) e na piscina maior apenas uma. A distância de segurança a manter é de três metros “durante uma actividade física” e nas áreas de circulação a distância encurta para dois metros, adianta João Regufe, chefe de divisão e responsável pela equipa de professores.

De acordo com Vasco Pinho, administrador da Matosinhos Sport, nos ginásios o cenário será semelhante, sendo que o tempo de permanência passará a ser limitado. Se dantes era possível estar no ginásio durante todo o horário de funcionamento, agora, por cliente, existe um limite de 60 minutos. Ao contrário do que acontecia anteriormente, o uso da toalha, que era facultativo, passa a ser agora também obrigatório.