Jardins do vinho do Porto: Taylor’s e Churchill’s reabrem caves e têm propostas ao ar livre

Em Gaia, os produtores de vinho do Porto anunciam o regresso à normalidade possível com planos diferentes para o desconfinamento e para incentivar à visita dos espaços na cidade que dá nome ao vinho. As sugestões passam por piqueniques ou por uma visita às caves, ambas as propostas recheadas dos prazeres típicos portugueses.

Finda a pausa forçada pela pandemia, a Taylor's reabre este sábado, 6 de Junho, para “dar a conhecer e a provar os seus 328 anos de história”, anunciam em comunicado. Visitas às caves e passeios no Jardim de Rosas são as propostas. A visita aos armazéns representa uma viagem pela “história do vinho do Porto” e pelo processo de vinificação e pelas diferenças entre os estilos de vinho. No fim da visita, “o apogeu da experiência”, na sala de provas ou no Jardim das Rosas, os visitantes podem contar com uma prova de dois ícones da marca com 328 anos de história: Taylor´s Chip Dry Branco Extra Seco e Taylor´s Late Bottled Vintage (LBV). A escolha à carta é também uma opção que permite descobrir diferentes estilos de vinho do Porto acompanhados por tábuas de queijo, enchidos, degustação de chocolate ou do pastel de nata.

A visita (diariamente, 12h/20h) tem o valor de 15€ por pessoa, incluindo áudio-tour, e não deixa de parte as crianças, com um bilhete reduzido (6€) que inclui uma prova diferente: sumo de uva e bolachas. Mas não é tudo para a Taylor's Port. Para aqueles que queiram ver a sua experiência prolongada, a marca propõe ainda um programa em conjunto com o restaurante Barão Fladgate que inclui, para além da visita às caves, um almoço ou jantar com o Menu Taylor's, em que o vinho do Porto acompanha toda a refeição. O programa de visita com refeição custa 55€.

Foto O jardim da Churchill’s Churchill’s

Também a Churchill's apresenta um programa convidativo para dias de dias de sol e bom tempo e para “que as famílias e amigos se possam encontrar (em segurança) depois de uma Primavera de distanciamento”. O comunicado lançado pela empresa anuncia que a partir de quarta-feira, 10 de Junho, o espaço de jardim estará aberto com a inauguração do 1982 BAR.

Para além de cocktails (a partir de 6,50€), vinho a copo (4€) ou tábuas de queijos e enchidos ou húmus e vegetais (a partir de 8€), o novo espaço conta com uma opção de “caixas de piquenique”. As caixas são preparadas para quatro pessoas e incluem vários exemplos de iguarias nacionais “como os queijos da Marinhas e da Quinta da Rigueira, o pão de massa lêveda e as trufas energéticas do Berry, as compotas da Meia Dúzia ou os frutos secos da Nuts Original”. O piquenique para quatro pessoas custa 18,75€ por pessoa e inclui também opção vegetariana, por 16,25€ por pessoa.

Na semana de abertura, o jardim da Churchill's abre de 10 a 14 de Junho), depois de sexta a domingo (12h/19h, último piquenique às 17h30).

Ambos os programas garantem o cumprimento das normas de segurança, como o distanciamento social ou o limite do número de pessoas nos grupos.