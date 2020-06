Herdade dos Delgados reabre de olhos postos nas estrelas

Água à volta, céu imaculado por cima: são os dois grandes (mas não únicos) trunfos da Herdade dos Delgados - Dark Sky View Hotel & Spa, que reabre hoje para uma primeira semana com a cabeça das estrelas. Está bem no coração do Alqueva (Mourão), está bem no coração da Reserva Dark Sky, portanto, e, aproveitando a semana de feriados que aí chega, vai deixar os hóspedes de olhos postos no céu nocturno da primeira região do mundo à qual a UNESCO atribuiu a classificação de “Starlight Tourism Destination”.

Assim, a 11 e 13 de Junho (preços desde os 195€ para duas pessoas, em quarto duplo e pequeno-almoço incluído), a partir das 22h, um técnico e um telescópio ajudarão a desvendar estrelas e constelações. Mas durante o dia não faltarão as actividades quotidianas (piscina exterior e interior, spa, ginásio, campos de ténis e de padel, bicicletas) deste cantinho alentejano, que tem o grande lago a embalar o seu ritmo, quebrado pela pandemia do novo coronavírus.

Depois de meses encerrado, reabre com nova gestão (Amazing Evolution), com o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal e com a mesma vontade de proporcionar aos clientes as melhores experiências da região (turismo de natureza e turismo náutico) onde tem uma posição privilegiada - a praia fluvial de Mourão, a maior do Alqueva, fica à distância de poucos metros.