Arouca aguarda abertura da maior ponte pedonal suspensa do mundo

O Turismo de Arouca está a enfrentar dificuldades devido à quebra gerada pela pandemia de covid-19, mas os empresários aguardam com expectativa a abertura daquela que será a maior ponte suspensa do mundo, já descrita como "extraordinária".

Ainda em construção junto aos Passadiços do Paiva e segura por cabos de aço dispostos 175 metros acima do leito do rio, aquela que se antecipa como uma das principais atrações turísticas do distrito de Aveiro ainda só se pode apreciar ao longe, mas já exibe quase todo o gradeamento metálico que permitirá percorrê-la a pé, num trajeto que tem 516 metros de vão, e será ainda mais longo na prática, dada a curvatura aerodinâmica exigida ao tabuleiro.

Ainda não há data de inauguração para a ponte. Segundo revelou a autarquia à agência Lusa, a ponte "ficará concluída no início de Julho e depois ainda continuará inacessível ao público até que se defina o seu modelo concreto de funcionamento".