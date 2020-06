O mundo juntou-se aos EUA para protestar contra o racismo e a violência policial

A morte de George Floyd, sufocado pelo joelho do polícia Derek Chauvin, desencadeou uma onda de protestos contra o racismo e a violência em várias cidades norte-americanas nos dias seguintes, e a indignação replicou-se um pouco por todo o mundo. De cidades europeias até à Austrália, milhares de manifestantes têm-se reunido (nem sempre de forma pacífica) em apoio ao movimento Black Lives Matter, contra as alegações de abuso de prisioneiros negros, as desigualdades sociais e económicas e o racismo institucional que persiste em países com passado colonial.

Para a tarde de amanhã, sábado, estão marcadas manifestações em várias cidades do país. O SOS Racismo informou em comunicado que vai estar presente na manifestação em Lisboa, na Alameda, "para combater a violência policial e o racismo para resgatar um futuro coletivo de igualdade e dignidade", em vésperas dos 25 anos do assassinato de Alcindo Monteiro. A manifestação está marcada para as 16h45.

Também estão previstas mobilizações para o Porto, às 18h30 na Avenida dos Aliados; em Braga, às 17h na Avenida Central; em Coimbra, às 17h30 na Praça da República; e em Viseu, às 18h no Rossio.