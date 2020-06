Taxa de desemprego nos EUA surpreende ao cair para 13,3% em Maio

A taxa de desemprego nos Estados Unidos registou uma descida inesperada em Maio, para 13,3%, interrompendo a forte subida do mês anterior, apesar da pandemia de covid-19, o que levou alguns analistas a falar de “uma grande surpresa”.

Os dados divulgados esta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho, revelam que foram criados 2,5 milhões de empregos no mês passado, quando a expectativa era de uma forte destruição de empregos.

Em Abril, a taxa de desemprego triplicou, para 14,7%, superando o valor mais elevado do pós-guerra, que foi atingido em Novembro de 1982, nos 10,8%.

Os analistas esperavam que a taxa de desemprego voltasse a disparar e ficasse perto de 20%, numa altura em que muitas empresas estavam ainda encerradas devido às medidas de confinamento para conter a pandemia. As primeiras reaberturas verificadas em Maio, em particular no comércio e restaurantes, explicam a recuperação observada.

Em Fevereiro, a taxa de desemprego tinha ficado em 3,5% e em Março atingiu 4,4%, triplicando em Abril, para 14,7%, devido à forte destruição de empregos em sectores ligados à hotelaria e lazer, construção, educação e serviços de saúde, bem como no comércio retalhista.

Para além da pandemia de covid-19, que já vá em 100 mil mortes, as manifestações contra a morte de George Floyd, nas últimas semanas, podem ainda vir a ter impacto na economia norte-americana.