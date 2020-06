Ministério Público quer suspensão de funções do presidente da EDP

O Ministério Público quer a suspensão de funções do Presidente da EDP, António Mexia, e do presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto, avançou a SIC Notícias, esta sexta-feira. Segundo a notícia divulgada há momentos, as medidas de coação defendidas pelos procuradores do caso EDP foram esta sexta-feira apresentadas ao juiz de instrução criminal Carlos Alexandre.

O Ministério Público pediu que os dois gestores da EDP fiquem proibidos de viajar para o estrangeiro, com obrigação de entregarem o passaporte. António Mexia e João Manso Neto também devem, segundo os procuradores, ficar impedidos de entrar em todos os edifícios da empresa e de contactarem algumas pessoas. Além disso, deverão pagar uma caução de dois milhões de euros.

O juiz vai agora dar o direito de contraditório à defesa dos dois arguidos, acusados de crimes de corrupção e de participação económica em negócio.

Recorde-se que a defesa dos dois gestores, a cargo do advogado João Medeiros, já pediu o afastamento do juiz Carlos Alexandre, por considerar que é parcial e actua em concertação com o Ministério Público.