Covid-19 penaliza Novo Banco que agrava perdas para 179,1 milhões

O Novo Banco fechou o primeiro trimestre de 2020 com um resultado negativo de 179,1 milhões de euros, um agravamento face aos 93,1 milhões do período homólogo. Um desempenho que resulta do “impacto negativo dos resultados de operações financeiras, que reflectem a volatilidade do mercado no primeiro trimestre”, mas também do “reforço do provisionamento para crédito influenciado pelos efeitos da pandemia covid-19”.

O banco que sucedeu ao BES dividiu a sua actividade entre a operação normal da instituição (Novo Banco Recorrente) e a gestão do legado do BES (Novo Banco Legado). Mas em nenhuma das duas áreas a instituição conseguiu apresentar resultados positivos.

No Novo Banco Legado foi onde se verificaram já os efeitos da covid-19. Segundo o comunicado divulgado esta sexta-feira ao mercado, o resultado entre Janeiro e Março foi negativo em 75,1 milhões de euros, uma deterioração de 127,8 milhões face ao mesmo trimestre do ano passado. Na origem desta degradação das contas estão não só os resultados de operações financeiras (-110 milhões de euros), mas também o agravamento de imparidades e provisões (+32 milhões).

Estes dois aspectos resultam, segundo explica a equipa liderada por António Ramalho, da pandemia de covid-19, através de três efeitos: agravamento do custo do risco, tendo as imparidades para riscos de crédito sido reforçadas adicionalmente em 69,7 milhões; prejuízos em operações de cobertura de dívida pública no valor de 58,6 milhões; e à desvalorização da carteira de obrigações, com os ganhos não realizados a diminuírem 61 milhões.

Perante este contexto, assume a gestão do Novo Banco, “é esperado que o nível de provisionamento se mantenha elevado nos próximos trimestres”, isto é, que as perdas relacionadas com a pandemia se agravem ao longo do ano.

Mas também no Novo Banco Legado - aquele que tem levado a recorrentes injecções de capitais públicos para manter a instituição à tona - o desempenho não é positivo. Assim, “o resultado foi negativo em 34 milhões, reflexo do esforço efectuado pelo Grupo na redução destes activos”, explica o comunicado do banco, numa referência à venda de carteiras de créditos problemáticos, realizadas com fortes descontos e que geram perdas para esta unidade do banco.

Este resultado decorre da limpeza do balanço que tem vindo a ser feita desde que a instituição foi vendida ao fundo Lone Star. “O activo do Novo Banco Legacy decresceu 184 milhões (-4,1%) face a Dezembro de 2019, sendo de evidenciar a redução na carteira de crédito líquida em cerca de 127milhões de euros (-8,7%) e em outros ativos no montante de 47 milhões (-2,2%)”. São estas perdas – abrangidas pelo mecanismo de capital contingente acordado com o Governo no momento da venda – que determinarão a injecção de capital relativa a este ano.