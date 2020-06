Uso de máscara e esferográfica pessoal obrigatórios nas eleições do FC Porto

Os sócios do FC Porto que quiserem exercer o seu direito de voto nas eleições do clube agendadas para este fim-de-semana terão obrigatoriamente de levar de casa uma máscara de protecção individual. Para além disso, o clube exige que os sócios se façam acompanhar de uma esferográfica, de modo a evitar a partilha deste objecto, prática desaconselhada pelas entidades de saúde pública.

No comunicado publicado esta sexta-feira, os “dragões” informam que as votações terão lugar no Dragão Arena, pavilhão onde se realizam os jogos das modalidades, entre as 10h e as 19h de sábado e domingo. De modo a evitar uma grande concentração de pessoas, o FC Porto decidiu prolongar o acto eleitoral durante dois dias. A entrada no pavilhão será feita pela porta Sul, sendo que os sócios terão à sua disposição o parque de estacionamento do clube (P2).

Podem votar os sócios com mais de 18 anos e com um ano interrupto como associados do clube, desde que tenham a quota relativa a Maio de 2020 actualizada.

Nestas eleições, há três candidatos a presidente: Jorge Nuno Pinto da Costa, actual dirigente “azul e branco”, José Fernando Rio e Nuno Lobo. Há ainda uma quarta lista, liderada por Miguel Brás da Cunha, que apenas concorre ao Conselho Superior. Em 38 anos de presidência, esta é a segunda vez que Pinto da Costa enfrenta concorrência.