Santa Clara trama Sp. Braga nos descontos

O Santa Clara surpreendeu o Sp. Braga, vencendo (3-2) esta sexta-feira, em partida da 25.ª jornada da I Liga, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, com a formação minhota a permitir que o adversário recuperasse por duas vezes de uma posição de desvantagem, para confirmar a vitória no período de compensação.

O Sp. Braga até entrou forte, assumindo de imediato, e aparentemente sem problemas, o controlo do jogo, projectando Esgaio e Sequeira no apoio ao trio da frente, com Trincão a reclamar maior protagonismo.

Ciente das intenções e da forma de actuar do adversário, o Santa Clara precaveu-se reforçando a protecção aos centrais, colocando ainda Mamadu e Zaidu no corredor esquerdo, com o nigeriano a funcionar como um lateral de prevenção às acções de Trincão e Esgaio.

Infelizmente para os açorianos, foi por aí que a corda roeu, com Zaidu, impetuoso, a travar o reforço do Barcelona em zona proibida, falta que escapou a Artur Soares Dias, mas não passou no crivo do videoárbitro.

Fransérgio cobrava o penálti e colocava os minhotos em vantagem, criando a ilusão de que o caminho para a vitória estava desbravado e que tudo não passaria de mera questão de tempo até ser proferido a sentença.

Só que a vantagem e a superioridade bracarense esfumou-se nesse preciso instante, muito por força da pressão que o Santa Clara passou a exercer, bloqueando a capacidade de construir jogo da equipa de Custódio.

Daí até à igualdade bastou o repentismo de Zaidu e a classe de Thiago Santana, apesar das enormes e sucessivas intervenções do guarda-redes Matheus, a evitar que o Sp. Braga se precipitasse no abismo cavado pelas acções de Fábio Cardoso, Zaidu, Lincoln e João Afonso.

O Santa Clara resistia ao VAR e ainda encontrava forças para acabar a primeira parte a dominar totalmente o terceiro da Liga, que precisava de vencer para aumentar o fosso para o Sporting.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Felizmente para o Sp. Braga, o início da segunda metade revelar-se-ia bem mais assertiva, com Trincão a assumir-se como elemento desequilibrador, como comprovou o lance do segundo golo, o oitavo da conta pessoal (sétimo na Liga) e terceiro consecutivo nos últimos três embates.

Mas a Cidade do Futebol tinha mais surpresas reservadas para além do muro interactivo. Com o VAR a jogar em casa, depois de um primeiro penálti pouco perceptível a olho nu, o videárbitro sancionou a decisão de Soares Dias de assinalar grande penalidade favorável aos “residentes” e expulsar Raúl Silva. Thiago Santana bisou, deixando o final em aberto.

Os açorianos acabariam mesmo por chegar à vitória por Carlos Júnior (90+2'), frustrando a ambição do Sp. Braga consolidar o terceiro lugar.