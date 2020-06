Jogos com História: O primeiro jogo oficial à porta fechada

Não é raro que a UEFA alie à sua tradicional mão pesada em termos disciplinares uma certa aversão aos recursos apresentados por aqueles que não gostam da decisão original, traduzida por um agravamento das sanções aplicadas quando é chamada a decidir em segunda instância. Foi o que aconteceu ao West Ham na época 1980-81, quando o mau comportamento dos seus adeptos no jogo da primeira mão da primeira eliminatória da Taça das Taças levou, primeiro, a uma multa e, depois, à inédita decisão de obrigar o clube inglês a jogar a segunda partida sem espectadores no estádio. Foi a primeira vez na história do futebol – e do desporto, em geral – que tal aconteceu.

