FPF apela à “acção implacável do Estado” após ataque a autocarro do Benfica

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) exigiu nesta sexta-feira punição para os autores do apedrejamento ao autocarro da equipa do Benfica, que “mancham, de novo a imagem do futebol”, apelando à “acção implacável do Estado”.

“Foi com enorme tristeza e indignação que tomei conhecimento do inaceitável acto de violência que atingiu o Benfica e os seus atletas. A FPF confia que as autoridades policiais encontrarão, no mais curto espaço de tempo possível, os responsáveis pelo acto bárbaro e cobarde de ontem [na quinta-feira] - o apedrejamento do autocarro do Benfica em andamento - e exige que os autores deste crime não passem impunes”, lê-se num comunicado assinado por Fernando Gomes.

De acordo com o Benfica, na quinta-feira, o autocarro da equipa foi apedrejado à saída da A2, quando se dirigia para o centro de estágios do clube, no Seixal, depois do empate (0-0) na recepção ao Tondela, em jogo da 25.ª jornada da I Liga, e os jogadores Weigl e Zivkovic foram transportados para um hospital de Lisboa, por terem sido atingidos com estilhaços.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Atacar, pela calada da noite, com a mão escondida, atletas, equipa técnica, staff e dirigentes de um clube exige uma resposta à altura de todos os que amam o futebol e que se sentem revoltados por este tipo de comportamentos”, sublinhou o líder federativo, considerando que “os actos ocorridos” na quinta-feira “mancham, de novo a imagem do futebol”.

Fernando Gomes prossegue a condenação aos actos, salientando que os autores “não são do futebol, não gostam do futebol e têm de ser expulsos do futebol”. “Como já afirmei em outros momentos infelizes, o futebol precisa da acção implacável do Estado nestas ocasiões. O futebol precisa da vossa ajuda para se poder regenerar e cumprir de forma plena as suas vitais funções desportivas, sociais e económicas”, acrescentou.