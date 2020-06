Filme português Mosquito estreia-se em França na reabertura das salas de cinema

O filme português Mosquito, a segunda longa-metragem de João Nuno Pinto, inspirado numa história verídica da I Guerra Mundial, passada em África, é um dos filmes escolhidos para a reabertura das salas francesas de cinema, no dia 22, anunciou esta sexta-feira a distribuidora Leopardo Filmes.

"Mosquito é inspirado na história da chegada do meu avô a África”, explicou o realizador, quando da estreia da obra. “No entanto, o que se passou durante a sua longa e solitária caminhada pouco se sabe. É aqui que entra a ficção, a efabulação e o sentido que pretendo dar à narrativa.”

O filme teve estreia mundial em Janeiro, no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, chegou às salas portuguesas no início de Março, pouco antes do encerramento e da declaração do estado de emergência, por causa da covid-19, e foi retomado na passada segunda-feira, na reabertura do Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra.

Mosquito esteve para estrear-se em França em 25 de Março, mas a resposta à pandemia ditou o adiamento. Em Portugal, regressará ainda este mês aos cinemas Nimas, em Lisboa, Charlot, em Setúbal, e será exibido no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, segundo o comunicado divulgado esta sexta-feira pela Leopardo Filmes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Produzido por Paulo Branco, Mosquito contou com co-produção de França, Brasil e Moçambique, onde foi rodado, e terá uma versão em minissérie com três episódios.

João Nuno Pinto é ainda autor da longa-metragem América (2000) e das “curtas” Don"t swim (2015) e Skype me (2008).

No final de Abril, o canal ARTE France também anunciou a exibição da versão televisiva alargada do filme A Herdade, de Tiago Guedes, para 11 de Junho, distribuída por três episódios de três horas cada, e “feita especialmente para aquele canal”.