Educadores acusam Fundação de Serralves de “retaliação” devido a denúncias sobre trabalhadores precários

“Nos últimos dias, obtivemos informações da Fundação de Serralves que nos levam a temer que possam estar a proceder a um processo de dispensa não assumido dos educadores que denunciaram os seus incumprimentos éticos.” Esta é a primeira frase de um comunicado assinado esta sexta-feira e partilhado com os órgãos de comunicação nacionais pelos educadores da instituição, que, durante o período de confinamento provocado pela propagação do novo coronavírus, foi acusada de “descartar” trabalhadores a recibo verde e de manter mais de 20 membros dos seus Serviços Educativos sem vencimento, recusando-se a realizar actividades online.

“No dia 20 de Março, na sequência da proposta dos educadores de desenvolverem actividades em teletrabalho, foram pedidas propostas de actividades online no âmbito do Serviço Educativo a duas educadoras e ilustrações no âmbito do Serviço de Exposições a outras duas”, apontam os autores do documento. “Ilustradoras de formação, que atenderam às encomendas fora do contexto habitual do seu trabalho de mediação cultural na Fundação de Serralves”, acrescentam. Essas propostas, desenvolvidas “dentro dos prazos estabelecidos”, terão sido “aprovadas” pelo equipamento cultural, “que, no entanto, não as publicou nem apresentou nenhuma justificação” para tal.

Um acto que os signatários descrevem como “censório”, e que, alegam, terá sido “directamente ordenado” pela Presidente do Conselho de Administração como forma de “retaliação”, por corresponderem a trabalhos feitos por “pessoas que assinaram a carta de denúncia e repúdio pela atitude da Fundação de Serralves para com os seus trabalhadores externos permanentes”.

Alguns “colegas da equipa”, que terão sido contactados individualmente, por telefone, pela coordenadora do Serviço Educativo de Artes, argumentam também que “a organização do trabalho de equipa foi profundamente alterada no que diz respeito a visitas e oficinas” relacionadas com a exposição da artista Yoko Ono, inaugurada a 30 de Maio. “Em todas as exposições anteriores”, lê-se na carta, “toda a equipa era chamada a estar presente em reuniões de formação e preparação” das mostras; desta vez, a organização terá falado com apenas “quatro dos 25 educadores”. Dentro das 21 educadoras afastadas sem aviso prévio estão incluídas, garante-se na carta, “as duas educadoras que foram pagas pela Fundação de Serralves para orientar esta formação à equipa”.

Estes trabalhadores terão já pedido “esclarecimentos” ao Serviço Educativo, que, até agora, “não comentou as decisões tomadas”. “Nas duas reuniões que as representantes dos educadores tiveram com o director do museu, a directora administrativa e a coordenadora do Serviço Educativo de Artes, foi-nos comunicada a vontade de continuarem a contar com os nossos serviços assim que o museu retomasse a actividade”, acrescentam.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O facto de retirarem ou não publicarem as propostas solicitadas e de não nos convocarem por termos denunciado as más práticas laborais da Fundação de Serralves atenta contra os nossos direitos fundamentais de manifestação e de denúncia como trabalhadores”, asseveram os signatários, que, na carta, manifestam a sua solidariedade para com os trabalhadores da Casa da Música – que teve o seu dia de reabertura da sala principal marcado por uma vigília silenciosa de protesto –, “também eles alvo de uma atitude profundamente repreensível e condenável por parte da sua instituição”. Os educadores “apelam publicamente a que o Governo actue perante as represálias e a censura” descritas.

O PÚBLICO contactou a Fundação de Serralves mas até à data de publicação não obteve resposta.